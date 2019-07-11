Росія назвала "Світовий конгрес українців" небажаною організацією

Генеральна прокуратура Росії назвала небажаною канадську неурядову організацію "Світовий конгрес українців".

У заяві Генпрокуратури стверджується, що діяльність організації становить загрозу основам конституційного ладу і безпеки Росії.

"Світовий конгрес українців" було створено в 1967 році в США. Зараз штаб-квартира знаходиться у Торонто.

На сайті організації йдеться, що організація є координатором українських діаспор по всьому світу.

Українська служба "Голосу Америки" звернулась до "Світового конгресу українців" із запитом щодо коментаря на рішення Генпрокуратури Росії.

Гуманітарні ініціативи "Світового конгресу українців" раніше очолювала нинішня в.о. міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун.

Закон про небажані організації підписаний Володимиром Путіним в травні 2015 року. Таким структурам забороняється працювати на території Росії. Співпрацювати з ними також заборонено.

Небажаною може бути визнана будь-яка неурядова організація, яка, на думку генерального прокурора РФ або його заступника, представляє "загрозу безпеці держави і основам конституційного ладу". Після внесення до переліку небажаних у організації заморожуються всі її рахунки. Також повинні бути закриті всі її відділення. Порушникам закону загрожують штрафи до 500 тисяч російських рублів, а також позбавлення волі на строк до восьми років.

Дивіться також: Нелегальні іммігранти у США виходять на протести і заявляють про свої права