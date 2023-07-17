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Україна

Сили оборони півдня України: “Будь-яка логістична артерія, якою Росія підтягує сили – законна ціль”

Фото зруйнованого Кримського мосту. Фото зроблене 17 липня 2023, Reuters

Руйнування або знищення логістичних шляхів Росії, які вони використовують для підтягування ресурсів – законна ціль. На цьому у коментарі Голосу Америки наголосила начальник прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

“Знищення логістичних шляхів ворога – це знищення його потенціалу. Це унеможливлення його підтягування ресурсів для того, щоб протидіяти. Тому будь-яка логістична артерія, за якою ворог підтягує свої сили – це є законна ціль”, – заявила Гуменюк.

За словами начальника прес-центру Сил оборони півдня України, знищення логістичних артерій Росії – робота на продовження контрнаступу. Вона також наголосила на тому, що Росія спрямовує населення на окуповану територію України в обʼїзд. “Це знов таки прояв тероризму ворожого, тому що вони намагаються наситити регіон, де очікують просування сил оборони мирним населенням. Ховатись за мирними знов”, – говорить Гуменюк.

Зранку в понеділок стало відомо про два удари по мосту. Російська влада повідомила про двох загиблих. В районі мосту утворились значні транспортні затори.

Підрив Кримського мосту не лише зашкодив поставкам для російського війська, але став ще одним ударом по репутації російської влади, кажуть оглядачі на Заході. Підрив "став ще одним збентеженням для російського військового керівництва, яке вже дестабілізувала спроба бунту бойовиків "Групи Вагнера" минулого місяця", - пише New York Times.

Військовий аналітик Skу News Шон Белл вважає, що підрив кримського мосту став ударом і по російській пропаганді. Крім руйнування шляхів поставок, підрив мосту є в інтересах Києва також і через його символізм, адже йдеться про об'єкт персонально важливий для Путіна. Путін сам проїхав в мерседесі мостом, після його ремонту в результаті підриву 22 жовтня, нагадує аналітик.

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Підтримка України в проекті оборонного бюджету США. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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Підтримка України в проекті оборонного бюджету США. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

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    Мирослава Ґонґадзе

    Керівниця мовлення Голосу Америки у Східній Європі. На додаток до праці на «Голосі Америки», часто виступає як експерт із питань України, Східної Європи та свободи слова на пострадянському просторі. Статті Мирослави друкуються на шпальтах таких світових видань, як Wall Street Journal, Washington Post, NPR, Journal of Democracy. Мирослава є співавтором науково-публіцистичної роботи «Розірваний нерв» про протестний рух в Україні 2000-2004 років.

    З освітою правника, здобутою у Львівському державному університеті, має великий досвід роботи в галузі журналістики та зв'язків із громадськістю. Працювала журналістом, редактором, продюсером, керівником медіа-кампаній в Україні та США у низці політичних і медійних організацій, у тому числі RFE/RL, Інтерньюз, IRI, NDI.

    Серед іншого – Мирослава також здобула освіту у Гарвардському університеті за стипендією Фундації Німана (2018-2019 рр.), була дослідником Університету Джорджа Вашингтона (2003) та володарем стипендії Рейгана-Фасела Національного фонду за демократію (2001). «За видатний внесок у розвиток журналістики, активну громадянську позицію та професійну майстерність» Мирослава Ґонґадзе нагороджена Орденом княгині Ольги.

    Інформувати, поєднувати й об’єднувати людей та ідеї, надихати – такою Мирослава бачить свою місію.

    У вільний від роботи час, якщо такий з’являється, захоплюється подорожами, мистецтвом, фотографією.

    Має дорослих доньок-близнюків Нану та Саломе.

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