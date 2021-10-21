CSIS: режим Асада забирав десятки мільйонів допомоги ООН, маніпулюючи валютним курсом

Нове дослідження Центрів стратегічних досліджень США звинувачує режим Башара Асада в тому, що він забрав собі більше 60 мільйонів доларів гуманітарної допомоги ООН в 2020 році.

Хоча центральний банк Сирії перебуває під міжнародними санкціями і його гроші заблоковано, однак, він все ж встановлює курс, за яким до країни надходить гуманітарна допомога ООН. Кошти гуманітарної допомоги спрямовуються до Сирії з метою придбання необхідної допомоги місцевому населенню, більшість якого перебуває за межею бідності.

Центорбанк Сирії, говорять дослідники, встановив курс для переказу таких грошей в країну на рівні 2500 сирійських фунтів за долар, що значно відрізняється від поширеного в країні курсу 3500 сирійських фунтів за долар.

Дослідники зауважують, що така практика зміцнює режим і послаблює ефективність санкційної політики. "Це дослідження показує надзвичайну системність у відведенні допомоги ще до того, як її використають на місці", - заявила співавторка дослідження CSIS Наташа Голл в коментарі для ЗМІ.

Автори дослідження закликають країни-донори зокрема протистояти Росії, яка, будучи союзником сирійського режиму, "регулярно погрожує перекрити допомогу ООН до неконтрольованих урядом територій, сподіваючись на централізацію допомоги через Дамаск".

Інакше, вказують дослідники, "західні уряди надаватимуть сотні мільйонів доларів режимові, шкодячи власній заявленій політиці і підтримуючи режим не домагаючись зміни в поведінці щодо сирійського народу. Це закріпить нерівність в Сирії і підживить конфлікт на роки, якщо не десятиліття".

Речниця установ ООН Данеіль Мойлан в коментарі The Guardian привітала незалежне розслідування і заявила: "Більшість закупівель ООН для гуманітарної програми в Сирії проводиться на міжнародному та регіональному ринках і тому сирійський обмінний курс на них не впливає. Але, як і у випадку з іншими країнами, ООН в Сирії повинна використовувати офіційний валютний курс".

Мойлан додала, що ООН веде перемовини в Сирії з метою застосування так званого "преференційного курсу".

В статті використано інформацію з The Guardian.

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