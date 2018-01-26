Сирійські повстанці під прицілом урядових сил і турецьких військ

Російські збройні сили повідомили, що в ході спеціальної операції сирійські урядові війська застрелили п’ятьох повстанців, які пройшли американську підготовку.

За повідомлення інформаційного агентства Associated Press, Російський центр з примирення в Сирії заявив, що група повстанців, яка на машинах залишила район неподалік містечка Танф, що недалеко від кордону з Йорданією, просуваючись у північно-східному напрямку, натрапила на сирійських солдатів. В сутичці п’ятеро повстанців загинуло, решта втекла.

Як подають російські війська, на залишених машинах знайдено прапори та інші відзнаки повстанського угруповання, яке отримало американську підготовку. Знайдено також заглушувальну техніку та пропагандистські матеріали угруповання «Ісламської держави».

Однак у повідомленні не з’ясовано проте, яке відношення мали підготовлені США повстанці до пропагандистських матеріалів «Ісламської держави». Як сказано, повстанці планували атаку проти сирійських військ, щоб підірвати мирні переговори. Москва і в минулому висувала подібні звинувачення, які Сполучені Штати заперечували.

Тимчасом турецьке державне агентство новин Анадолу повідомило, що ракета, вистрелена із сирійського анклаву Афрін, влучила в турецьке прикордонне містечко, але не спричинила збитків. За провідомленням, ракета впала неподалік ринку в містечку Рейганлі. Однак, в час атаки, там не було людей.

Як повідомляє Associated Press, це найновіша ракетна атака з анклаву Афрін з часу, коли Туреччина розпочала наступ на район 20 січня, щоб витіснити звідти бійців сирійських курдів, яких Анкара називає терористами. З того часу там загинуло троє людей – сирійських біженців, і приблизно 20 отримали поранення.

Тимчасом очолені курдами Сирійські демократичні сили кажуть, що першого тижня операції турецьких військ в Афріні загинуло понад 100 цивільних і бійців. Серед убитих було вісім бійців-жінок. Поранення отримали 134 цивільні. Наступальна операція турецьких військ проти анклаву Афрін розпочалася в суботу минулого тижня.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган обіцяв поширити операцію військ в курдському анклаві в північному районі Сирії в східному напрямку до кордоні з Іраком «доти, доки там не з залишиться ні один терорист».

Водночас він піддав різкій критиці Сполучені Штати, які є союзником з НАТО, за підтримку курдського угруповання. «Як може стратегічний партнер робити таке своєму стратегічному партнеру?», запитав він.

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