У Женеві відновлюються переговори в справі мирного врегулювання конфлікту в Сирії

Спеціальний посланник ООН з питань Сирії Стаффан де Містура заявив, що, незважаючи на занепокоєння з приводу недавнього насильства, він вважає, що «настала хвилина правди». Він готується започаткувати новий раунд мирних переговорів, меюю яких є закінчення в Сирії майже семирічного громадянського конфлікту.

Очолені ООН переговори розпочинаються у вівторок. Це вже восьмий раун переговорів від 2012 року.

Багато попередніх спроб швидко зійшли нанівець з приводу важливих непорозумінь між сирійським урядом і делегаціями повстанських угруповань щодо того, чи президент Башар аль-Асад має залишитися на посаді.

Представниця ООН Алессандра Веллуччі заявила у вівторок, що делегація сирійського уряду поки що не прибула до Женеви, де мають відбутися перерговри, але планує зробити це в середу. Сирійське державне агентство SANA повідомило у вівторок, що відліт делегації відстрочено з приводу вимоги опозиції, щоб Асад подав у відставку.

Міструра планував розпочати розмови з представниками опозиції. Попередні раунди мирних переговорів відбувалися за подібних обставин, коли на них прибула одна сторона, і то пізніше на один-два дні.

Після зустрічі з делегацією опозиції у вівторок, Містура сказав, що цим разом уперше обидві сторони матимуть нагоду вести прямі переговори.

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