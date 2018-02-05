2018 – рік примусового повернення сирійців на батьківщину?

Міжнародні організації допомоги застерігають країни, на території яких перебувають сирійські біженці, від змушування їх повертатися до розтерзаної війною країни.

Провідні гуманітарні організації, включно з Норвезькою радою з питань біженців і CАRE International, що є глобальним альянсом допомоги, оприлюднили в понеділок звіт, у якому підкреслюють небезпеку, перед якою опиняться біженці, якщо їх буде примусовано повернуто до країни, в якій продовжується збройна боротьба.

«Сотням тисяч біженців загрожує те, що їх будуть змушувати повернутися до Сирії у 2018 році, незважаючи на поточне насильство, бомбардування і артилерійські обстріли, які загрожують життю цивільних», заявили агентства допомоги.

«Для більшості людей повернення не буде ані безпечним, ані добровільним», сказав генеральний секретар Норвезької ради з питань біженців Ян Еґеланд. – Тепер навіть у так званих безпечних районах деескалації конфлікту ми бачимо кровопролиття, обстріли лікарень і шкіл та смертельні випадки», він додав.

Організація Об’єднаних Націй повідомляє, що щонайменше 300 тисяч сирійців, які раніше залишили свої домівки, протягом останніх кількох тижнів знову втекли від бойових дій у північно-західній провінції Ідліб, де операцію вели російські та сирійські літаки.

Кількість сирійських біженців, які повернулися на батькіцвщину, збільшилася до 721 тисячі у 2017 році, тоді як рік раніше повернулося 560 тисяч біженців. Це приблизні дані. Водночас у звіті говориться, що цього року півтора мільйона цивільних залишить домівки в пошуках безпечного місця.

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