США можуть залишити частину військових на північному сході Сирії - Пентагон

Міністр оборони США Марк Еспер повідомив у понеділок, що США можуть залишити частину військ в районі нафтових родовищ на північному сході Сирії, де знаходяться Сирійські демократичні сили, щоб не допустити потрапляння нафти в руки ІДІЛ або інших угруповань.

За словами глави Пентагону, такий варіант обговорюється, але рішення щодо кількості військових чи інших деталей поки не прийнято. Він додав, що робота Пентагону – розглядати всі можливі варіанти.

«На даний час у нас є війська у кількох міст, які знаходяться в безпосередній близькості від цієї місцевості. Мета - перекрити доступ, і особливо доступ до джерел доходу ІДІЛу і іншим угрупованням, які, можливо, хочуть отримати такий доступ для фінансування своїх злочинних дій», - повідомив Еспер журналістам в Афганістані.

Еспер зазначив, що хоча виведення військ з північного сходу Сирії вже йде, частина військових все ще знаходяться в районі нафтових родовищ разом з очолюваними курдами Сирійського демократичними силами. За його словами, обговорюється можливість збереження там частини військ.

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