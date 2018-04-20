Росія і Сирія усувають докази хіматаки в Думі - Держдепартамент США

Держдепартамент підкреслює, що експертам ОЗХЗ ускладнюють доступ до місця застосування хімзброї





Сполучені Штати мають достовірну інформацію про те, що Росія і Сирія намагаються зачистити і дезінфікувати місця ймовірного застосування хімічної зброї в Думі, одночасно намагаючись затримати доступ інспекторів з Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) до місця злочину.

Про це повідомила в четвер на брифінгу речниця Державного департаменту Гедер Науерт.



«У нас є достовірна інформація, яка вказує на те, що представники російської влади співпрацюють з сирійським режимом, щоб не допускати і затримувати доступ цих інспекторів в Думу (передмістя Дамаска) ... Російські представники співпрацювали з сирійським режимом для дезінфекції місця можливих атак і усунення доказів використання хімічної зброї», - заявила Науерт.



Вона зазначила, що і сьогодні, через 12 днів після ймовірної хімічної атаки, фахівці ОЗХЗ так і не змогли потрапити в Думу.



Раніше співробітники служби безпеки ООН потрапили під вогонь при спробі провести розвідувальну місію в Думі, куди мають прибути інспектори ОЗХЗ. У місті також прогримів вибух. За словами джерела в ООН, ніхто з членів місії не постраждав.



Інспектори прибули до Сирії в суботу - в той же день, коли (за місцевим часом) США, Великобританія і Франція завдали ракетних ударів по трьох об'єктах в Сирії, де, як повідомляється, вироблялася або зберігалася хімічна зброя.



Постійний представник США в ОЗХЗ Кен Ворд в понеділок висловив припущення, що представники Росії вже побували на місці події і могли спробувати приховати сліди атаки. Москва ці звинувачення відкидає.

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