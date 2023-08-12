Литва може закрити кордони з Росією і Білоруссю, якщо напруга посилиться – голова Прикордонної служби Литви

Литва виявилася одним з основних форпостів НАТО у регіоні у час повномаштабної агресії Росії проти України, у якій «Білорусь бере активну участь», каже головний литовський прикордонник у розмові з Голосом Америки.

Останнім часом країна вживає заходів, щоб «перевірити низку сценаріїв», щоб побачити, як її прикордонники та військо зможуть реагувати «на різні ситуації».

Про те, які у Литві готуються протидіяти різним загрозам голова Служби охорони державного кордону Литви генерал Рустамас Любаєвас розповів кореспондентці Голосу Америки Мирославі Ґонґадзе.

На думку посадовця, в короткостроковій перспективі Росія і Білорусь не вдадуться до відкритого конфлікту з країнами НАТО, але серед країн альянсу існує глибоке розуміння відповідних ризиків, і тому альянс підсилює східні кордони, зокрема у Литві.

Подібно до інших країн НАТО, таких як Польща, Литва посилює взаємодію між прикордонниками, поліцією і збройними силами. А в разі збройної агресії проти Литви, прикордонна служба має бути готова діяти, як частина Сил національної оборони, каже Любаєвас.

Ми набагато сильніші, ніж три-чотири роки тому

«Ми набагато сильніші, ніж три-чотири роки тому, з технічної точки зору, тому що ми інвестували досить багато фінансових ресурсів, щоб зміцнити свій потенціал і можливості», – зауважує Любаєвас.

Якщо ситуація на кордоні з Білоруссю буде погіршуватися, Литва готова закрити два з шести автомобільних пунктів перетину кордону з Білоруссю, сказав керівник прикордонної служби. Якщо дійде до серйозних провокацій з боку Білорусі, и Росії, то його служба готова діяти спільно з Польщею, Латвією та Естонією, та залежно від ситуації.

Певний досвід у Литви уже є, тому вона роглядає кілька можливих варіантів.

«Наприклад, це може бути велика група мігрантів, які цілком можуть діяти дуже агресивно та застосовувати зброю проти прикордонників, проникнення менших груп до Литви. Навмисне порушення кордону, як те, що було буквально пару днів тому на кордоні між Білоруссю та Польщею, зроблене гелікоптером. Отже, це можуть бути люди, можуть бути транспортні засоби, це можуть бути літаки. Це також може бути стрілянина з білоруської території по прикордонникам з нашого боку. Отже, може бути багато різних сценаріїв», – вважає Любаєвас.

Окрему уваго в цьому сенсі Литва приділяє ПВК «Вагнер», бойовики якої тепер дислокуються в Білорусі. «Ми маємо серйозно сприймати їх присутність, тому що вони є фактором дестабілізації в регіоні. Проте я б не став переоцінювати потужності та можливості групи «Вагнер». І хоча я б не очікував відкритої військової агресії проти країни ЄС і НАТО [з боку «вагневірців»], однак ризик загибелі та провокацій, інцидентів на кордоні залишається дуже високим», – зазначає Любаєвас.

Останнім часом також було піднято питання обмежень для громадян Росії на прибуття і перебування в Литві у зв’язку з потенційною загрозою національній безпеці країни. Подібно може постати і питання щодо громадян Білорусі, зокрема, у зв’язку з присутністю ПВК «Вагнер» в країні. Однак, на думку Любаєваса, в цьому питанні важливо знайти баланс між забезпеченням інтересів національної безпеки та повагою до гуманітарних потреб тих людей, які можуть ймовірно тікати від державних режимів Росії та Білорусі і бути опизиційними до них.

Щодо таких людей, як зазначає Любаєвас, «Є певні додаткові перевірки. І нам справді потрібно трохи впорядкувати процедури прикордонного контролю на пунктах пропуску, щоб мати можливість ідентифікувати ці можливі ризики для національної та громадської безпеки», – каже голова Служби охорони державного кордону Литви генерал Рустамас Любаєвас у розмові з Голосом Америки.