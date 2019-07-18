В санкціях ЄС проти Росії багато лицемірства, — міністр закордонних справ Угорщини

На думку Угорщини, Європі слід дати оцінку ефективності санкцій проти Росії. Про це в ексклюзивному інтерв’ю Голосу Америки сказав міністр закордонних справ країни Петер Сійярто. Повну версію інтерв'ю можна прочитати тут.

“Знаєте, я дійсно думаю, що вплив санкцій має бути оцінений. І тут ми бачимо багато лицемірства. Гляньте на останні цифри торгівлі між Францією і Росією, до прикладу. Ця торгівля зросла на 45% протягом двох останніх років санкційного режиму. Торгівля між Німеччиною і Росією зросла на 29% за останні два роки підсанкційного режиму.

Ми, країни Центральної Європи, втратили багато. Тільки Угорщина втратила понад 8 мільярдів доларів від можливостей експорту з моменту введення санкцій. Тож тут є велике лицемірство, це по-перше. А по-друге, якщо ви глянете на результати санкцій, то думаю нам треба підняти питання, чи ці санкції досягли своєї мети — економічно або політично.

Але коли йдеться про вплив санкцій, і коли йдеться про деталі торгівлі між західною Європою і Росією в останні роки, це треба взяти до уваги. Чесно, без лицемірства і політкоректності”, — сказав міністр Сійярто.

На запитання про те, як Угорщина ставиться до повернення російської делегації в ПАРЄ, міністр відповів:

“Ми, центральні європейці — як і ви, українці, маємо дуже чітке розуміння висновків, які можна почерпнути з нашої історії. Один з цих висновків — завжди, коли є конфлікт між Заходом і Сходом, ми від цього програємо. Це історичний факт. Тож ми підтримуємо діалог, ми підтримуємо дискусію. Я не думаю, що рішення про дозвіл росіянам брати участь в роботі Ради Європи могли розглядати як оцінку їхньої політики, хороша вона чи погана. Думаю, це рішення було технічним, задля відновлення платформи для обговорень. І в цьому немає жодної оцінки політики Росії”.

Дивіться також: ​Трагедія MH17: Чи є перспективи покарати винних?