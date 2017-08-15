Так Росія чи Україна – зважайте на різницю. На Заході відреагували на підозри щодо «Південмашу»

Підозри щодо постачання українським «Південмашем» ракетних двигунів до Північної Кореї були обережно сприйняті на Заході. Настороженості додає і те, що публікація в The New York Times вийшла якраз в той час, коли в США активно обговорюються можливості надання оборонної зброї Україні.

Могли бути українці зацікавлені в прибутку, однак у Росії може бути мотивація, яка набагато більша за отримання прибутку

Експерти наголошують на необхідності більш докладного розслідування про те Росія чи Україна сприяли Північній Кореї.

«..існує велика відмінність між тим, що український двигун може бути в Північній Кореї (та/або його креслення) і між тим, що Україна може бути залучена.

Могли бути українці зацікавлені в прибутку, однак у Росії може бути мотивація, яка набагато більша за отримання прибутку», - зазначив Роберт Макконнелл, співзасновник Фундації США-Україна в коментарі Українській службі «Голосу Америки».

Так Росія чи Україна – зважайте на різницю, - відреагував eксперт з питань Східної та Центральної Європи в Carnegie Endowment for International Peace Балаш Ярабік на коментар Роланда Оліфанта з Telegraph «Майкл Еллеман запевняє мене, що його звіт – не російська пропаганда і він переконаний, що ракетні двигуни в Північній Кореї прибули з Росії, або України».

«Якщо інформація стосовно «Південмашу» правдива, тепер почнуться шалені намагання звалити провину «на росіян», - твітує Леонід Бершидський, автор колонок Bloomberg View.

А от політичний аналітик з Канади Аріяна Ґіць згадала, що Волтер Дюранті, який замовчував злочини Голодомору був кореспондентом The New York Times: “Горда традиція брехати про Україну, починаючи з Волтера Дюранті в 1933», - заявила Ґіць у Twitter, коментуючи публікацію про підозри стосовно «Південмашу».

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