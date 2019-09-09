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США, ЄС не визнають "вибори" в Криму

  • Голос Америки
"Вибори, це коли є вибір" - гасло на акціх протесту в Санкт Петербурзі, 5 вересня 2019 року

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США не визнають результати виборів, проведених окупаційною владою в Криму. Про це йдеться в заяві, поширеній Посольством США в Україні.

"Ми не ви́знаємо результати так званих «виборів», проведених окупаційною владою Росії. Ми засуджуємо незаконні дії Росії в Криму та ще раз підтверджуємо нашу непохитну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України", - йдеться в заяві США.

З відповідною заявою виступив і Європейський Союз. "Кого б не обрали в Криму, щоб "представляти" населення Криму та Севастополя, його не буде визнано в якості представника цих територій, які є українськими", - йдеться в заяві верховного представника ЄС із зовнішньої політики і безпеки Федеріки Моґеріні.

Із заявами про невизнання "виборів" в Криму та Севастополі та підтвердженням своєї підтримки територіальної цілісності України виступили глави зовнішньополітичних відомств країн Балтії, Румунії та низки інших.

Дивіться також: ​Час-Тайм. Реакція США на обмін полоненими

Час-Тайм. Реакція США на обмін полоненими
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Час-Тайм. Реакція США на обмін полоненими

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