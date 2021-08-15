Повідомлення: Талібан входить у Кабул

Посадовці оточеної столиці Афганістану та посадовці Талібану заперечили повідомлення, що бойовики увійшли до Кабула, або напали на місто.

Однак, інші повідомлення вказують, що Талібан почав вхід до міста Кабул з усіх сторін, і наводять інформацію посадовців афганського уряду та свідків.

Аїша Танзім з «Голосу Америки» в Кабулі повідомляє про паніку на вулицях міста, що сталась після того, як поширились новини, що Талібан увійшов до столиці.

Журналістка Афганської служби «Голосу Америки» була в паспортній службі, коли всім було сказано негайно полишити приміщення і повернутись додому.

Рух на вулицях міста став шаленим, бо люди намагались дістатись додому до своїх родин. Однак, вона повідомляє, що ситуація повільно нормалізується, хоча на вулицях все ще великі затори.

Міністр закордонних справ Афганістану заявив у відеоповідомленні, що владу буде мирно передано Талібану. Абдул Сатар Мірзаквал сказав, що на Кабул нападу немає і не буде і закликав людей не звертати увагу на пропаганду. Він сказав, що в Кабулі відбудеться передача влади у рамках угоди.

Головний радник президента Афганістану Ашрафа Гані у твіті також закликав людей не панікувати.

Матін Бек, член команди, що веде переговори, зустрівся з делегацією Талібану в Досі.

Речник Талібану твітує: «Ісламський емірат вказує всім своїм силам стояти біля воріт Кабула, не намагатись увійти до міста».

В другій половині дня речник Талібану оголосив, що вони не будуть входити до міста силою і хочуть мирної передачі влади.

Вони оголосили про загальну амністію для всіх і заявили, що вбивств через помсту не буде.

Посадовець Талібану сказав Reuters: «Ми не хочемо, щоб було поранено або вбито невинних афганських цивільних, коли ми перебираємо владу, але ми не оголосили припинення вогню».

Повідомляється, що гелікоптери США приземлились на території американського посольства в Кабулі, із заявленою метою евакуювати працівників до Кабул с кого аеропорту.

The Associated Press повідомляє, що посадовець Талібану сказав: «Жодне життя, власність чи гідність не постраждає і для життів мешканців Кабула ризику не буде».

В статті використано інформацію Reuters, The Associated Press.

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