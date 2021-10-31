Лідер "Талібану" вперше з'явився на публіці після чуток про його смерть

Хайбатулла Ахундзада, лідер ісламістського руху "Талібан", що контролює владу в Афганістані, вперше з'явився на публіці після чуток про його смерть.

Як повідомляють інформаційні агенції Reuters та AFP, він вперше з 2016 року, коли він очолив рух, особисто звернувся до своїх прихильників у місті Кандагар.

Ахундзада виступив перед "своїми сміливими солдатами й учнями" у місцевій школі, на закритій події за посилених заходів безпеки без фото й відео. Поширений був лише 10-хвилинний аудіозапис. Ахундзада дав релігійну промову, не торкнувшись політичних питань, але сказав, що просить благословіння Аллаха на керівництво країною.

Останні роки Ахундзада був духовним лідером угруповання, але залишався непублічною фігурою, навіть після захоплення влади в Афганістані у серпні. Через це довкола його постаті існувало чимало чуток, включаючи те, що він помер.

Вважається, що Ахундзада - більш духовний, аніж воєнний лідер, відтак його виступ став приводом для дискусій про те, чи він планує грати домінуючу роль у новому уряді Афганістану.

У матеріалі використано джерела: AFP, Reuters

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