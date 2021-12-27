Талібан заборонив афганським жінкам самостійно їхати далеко від дому - у США це обмеження вважають черговим порушенням прав людини

У неділю "Талібан", що править в Афганістані, ввів нові обмеження на пересування для жінок по країні. США розкритикували це як подальше жорстоке поводження з афганськими жінками з боку терористичної групи.

Директива місцевого Міністерства заохочення доброчесності та запобігання порокам обмежує можливість жінок подорожувати на відстань у понад 72 кілометри, якщо її не супроводжує близький родич чоловічої статі. Також розпорядження радить водіям таксі пропонувати поїздки тільки тим жінкам, які носять ісламський хіджаб або хустку.

Прес-секретар міністерства Садік Акіф Махаджер виступив на захист обмежень, сказавши «Голосу Америки», що вони відповідають законам шаріату.

Указ також зобов’язує водіїв громадського транспорту Афганістану, де працюють винятково чоловіки, відростити бороду, робити перерви у роботі для молитви та не грати музику в своїх автомобілях.

Кілька тижнів тому таліби дали розпорядження афганським телеканалам припинити показ драм і серіалів за участі актрис, а також вимагати від ведучих новин носити хіджаб під час ефіру.

Талібан захопив владу у країні у серпні, коли підтримуваний Заходом уряд у Кабулі та афганські сили безпеки втратили владу на останніх етапах виведення з країни міжнародних військових сил під керівництвом США.

Однак світова спільнота не визнала уряд Талібану і відмовилася безпосередньо співпрацювати із групою, відомою своїми терористичними діями та обмеженням прав людини, зокрема жінок.

"Одна з наших найбільших проблем у будь-яких розмовах з Талібаном — це стан, статус і поводження з жінками та дівчатами, у тому числі доступ до освіти для дівчат", — сказала CBS віце-президентка США Камала Гарріс.

"Я хвилююся, що Талібан не дотримався того, що, як ми знаємо, є належним поводженням і правильним ставленням до дівчат і жінок. Це одне з наших найбільших занепокоєнь", – сказала Гарріс.

Талібан не дозволив більшості афганських жінок повернутися на роботу, а школяркам – відновити заняття в багатьох провінціях, незважаючи на те, що вони пообіцяли дотримуватися більш поміркованого режиму в порівнянні з їхнім суворим режимом правління у 1996-2001 роках.

У той час жінкам забороняли виходити з дому без супроводу чоловіка, змушували носити бурку, що закривала їх з ніг до голови, забороняли працювати і навчатися. Тодішнє Міністерство заохочення доброчесності та запобігання пороку звинувачували у серйозних порушеннях прав людини, що призвело до ізоляції Афганістану у світі.

Після повернення до влади Талібану Сполучені Штати та інші західні країни, а також фінансові установи призупинили фінансову допомогу Афганістану.

Призупинення фінансової підтримки та санкції занурили економіку в кризу. Зараз за оцінками ООН 23 мільйони людей в Афганістані страждають від голоду.

Таліби закликали Вашингтон розморозити активи центрального банку Афганістану на суму приблизно 9,4 мільярда доларів і зняти фінансові обмеження, стверджуючи, що їхній новий уряд представляє усіх афганців і працює над дотриманням прав людини щодо усіх громадян відповідно до ісламських законів.

У матеріалі використано статтю англомовної редакції "Голосу Америки"

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