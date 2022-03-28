Талібан заборонив новини Голосу Америки та Бі-Бі-Сі в Афганістані

Президент України Володимир Зеленський з великими застереженнями висловився щодо нового раунду переговорів української делегації України з російськими представниками цього тижня в Туреччині.

У зверненні оприлюдненому 28 березня та в кількох інтерв’ю напередодні він говорив про важливість того, що робить українська армія разом політичними і дипломатичними зусиллями на міжнародній арені, де Київ домагається більшої підтримки і нових санкцій проти Росії.

Війська мають бути виведені, гаранти все підпишуть, і далі все це працюватиме.

«Збройні сили нашої держави стримують окупантів, а на частині напрямків роблять навіть кроки вперед. Молодці...» - підкреслив Зеленський.

Згадавши про новий раунд переговорів з російської стороною, український президент сказав, що це «непогано», але застеріг: «Подивимося на результат».

«Наші пріоритети на переговорах відомі. Суверенітет і територіальна цілісність України не підлягають сумніву. Дієві гарантії безпеки для нашої держави», - сказав він.

У низці інтерв’ю впродовж вихідних Володимир Зеленський говорив також про готовність української сторони до обговорення майже всіх питань, які піднімає Москва.

Зокрема в інтерв’ю журналістам тижневика Economist, які для розмови побували у Києві, він заявив, що «перемога» України у цій війні з Росією полягала б, насамперед у тому, щоб «зберегти якомога більше життів».

«Так, зберегти якомога більше життів, бо без цього ніщо не має сенсу. Наша земля – це важливо, так, але зрештою, це лише територія», - сказав Зеленський у розмові, додавши, «але ми будемо воювати за кожне місто».

Натякаючи на те, що виглядає як припустимість компромісів, Зеленський сказав: «Наша перемога може бути тимчасовою, можливо без вирішення усіх питань…»

В іншому інтерв’ю минулими вихідними український президент розмовляв з групою російських журналістів про готовність обговорювати з Росією можливість нейтральності України.

«Гарантії безпеки і нейтралітет, без’ядерний статус нашої держави. Ми на це готові», - сказав він журналістам телеканалу Дождь, часописів Коммерсанть , Новая Ґазета і YouTube-каналу Зыгарь.



Але Володимир Зеленський наголосив, що ключові питання домовленостей з Росією мали б пройти схвалення на референдумі, який за його словами можливий лише після повного виведення російських військ з території України.

Він також не оминув питання російської мови в Україні, яке Москва постійно піднімає, наполягаючи на розширенні вжитку російської.

«У нас усі говорять так як хочуть і якою очуть мовою», - підкреслив Зеленський, заявивши, що треба говорити про «взаємну повагу» до мов усіх сусідніх країн.

«Мене цікавить такий договір, я хочу його підписати. Я хочу його підписати з усіма країнами-сусідками. Мене цікавить Росія, Угорщина, Польща – у нас багато історичних питань, Румунія тощо. У нас багато національних меншин. І цього договору буде достатньо для поваги тих чи інших мов як усередині країни, так і ззовні. Тому питання мови, я впевнений, піде з порядку денного, тому що буде вирішене», – сказав Володимир Зеленський.

Зеленський зауважив російським журналістам, що на переговорах з Москвою українські представники не обговорюють те, що Кремль називає «денацифікацією» та «демілітаризацією» України, бо за словами українського президента «це абсолютно незрозумілі речі».

На наступний день після розмови з російськими журналістами Володимир Зеленський зауважив, що російська влада заборонила російським ЗМІ публікувати те інтерв’ю.

«Так і написали – вимагають відмовитися від публікації розмови. Це було б смішно, якби не було так трагічно. Знищили свободу слова у своїй державі, намагаються зруйнувати сусідню державу. Зображають себе глобальним гравцем. А самі при цьому бояться відносно короткої розмови з кількома журналістами», - сказав Зеленський.