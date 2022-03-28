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Талібан заборонив новини Голосу Америки та Бі-Бі-Сі в Афганістані
Талібан заборонив приватним телестанціям в Афганістані показувати новинні програми Голосу Америки (VOA) та британської Бі-Бі-Сі (BBC).
Заборона стала ще одним обмеженням, яке ісламістська група запровадила проти афганських ЗМІ, щоб обмежити свободу виявлення, з миулого серпня, коли група захопила контроль над країною.
VOA, штаб-квартира якого знаходиться у Вашингтоні, швидко засудила Талібан за усунення програм з ефіру.
"Ми просимо Талібан переглянути це рішення, яке викликає жаль і насторожує, - заявила в.о. директора VOA Йоланда Лопез у неділю, - Обмеження змісту, які намагається встановити Талібан, суперечать свободі виявлення, на яку заслуговує народ Афганістану".
Лопез додала: "Хоча нас розчаровує та засмучує наказ нашим партнерам в країні, наш намір надавати інформацію про факти народові Афганістану триває у телевізійному, радіо та Інтернет-мовленні на сайтах www.pashtovoa.com та www.darivoa.com а також в соцмедіа".
Голова мовної служби BBC World Service також закликав Талібан негайно скасувати заборону на новинні повідомлення.
"Новинні телевізійні бюлетені BBC пашто, перською та узбецькою мовами було знату з ефіру Афганістану, після вказівки Талібану нашим телевізійним партнерам усунути міжнародних мовників із своїх хвиль", - підтвердив Тарік Кафала у заяві в неділю.
Речник влади Талібану заявив VOA, що надасть більше інформації з цього питання.
Критики всередині країни та поза її межами вказують, що стан свободи слова погіршився за правління талібів в Афганістані. В грудні "Репортери без кордонів" повідомили результати опитування, за якими зонайменше 40% афганських ЗМІ зникло і більше 80% жінок-журналістів втратили роботу, після того, як Талібан захопив владу в країні.
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Зміни у воєнній ситуації в Україні обговорюють на шпальтах західних ЗМІ
Нещодавні заяви Росії про концентрацію дій на сході України, коментар українського президента Володимира Зеленського щодо відведення сил Росії до стану на 24 лютого, а також українські контрнаступи в деяких регіонах, привернули увагу західних ЗМІ.
Останнім часом російські сили сконцентрувались на бойових діях на сході України, повідомляє АР. Це може бути спробою Путіна переконати Зеленського офіційно здати контроль над Донбасом та Кримом, пише видання з посиланням на інформацію посадовця сфери оборони США. АР також наводить дослідження вашингтонського Інституту вивчення війни, де йдеться, що припинення російського нападу на Київ може свідчити про "нездатність російських сил, радше ніж зміну в цілях чи зусиллях Росії".
Отримання контролю над Тростянцем показало, що" українські сили можуть контратакувати, і росіяни не можуть вважати, що після того, як вони захопили територію, вони її утримають", - наводить WSJ слова британського експерта сухопутної війни Джека Вейтінга. Це, на думку експерта, обмежує російські ресурси, які вони можуть застосовувати для нових нападів. Видання все ж відзначає, що, згідно з повідомленнями західних посадовців, Росія стягує бойовиків групи Вагнера а також тактичні групи зі сходу. Боєготовність цих сил наразі невідома, йдеться в статті.
У Путіна не вийшло провести бліцкриг в Україні, пише Фредерік Кейган, директор вашингтонського Проекту критичних загроз в статті для The Hill. Наразі більш ймовірною є "кривава затяжна війна", аніж перемога Путіна, вважає він. Загроза затяжної війни "може послабити волю українців та Заходу продовжувати воювати і призвести до політичних поступок, яких той не міг здобути військовим чином". Кейган вважає затяжну війну найбільш небезпечним розвитком подій, після застосування Росією зброї масового знищення, і закликає Захід допомогти Україні отримати військову перемогу, одночасно стримуючи Путіна від використання зброї масового знищення.
В неділю Зеленський закликав Росію забрати війська до стану на 24-те лютого. "Я розумію, що змусити Росію повністю звільнити територію неможливо, це призведе до третьої світової війни", - вказав він. "Цей коментар Зеленського а також повідомлення про зміну стратегії Росії в регіоні, можуть сигналізувати можливу нову стадію війни, більш обмежену, якій можна побачити кінець", - пише видання New York Post. В неділю посол України в США Оксана Маркарова підтвердила в інтерв'ю NBC, що Україна не визнаватиме незалежність Донбасу.
Про що Україна говоритиме з Росією у новому раунді переговорів у Туреччині
Президент України Володимир Зеленський з великими застереженнями висловився щодо нового раунду переговорів української делегації України з російськими представниками цього тижня в Туреччині.
У зверненні оприлюдненому 28 березня та в кількох інтерв’ю напередодні він говорив про важливість того, що робить українська армія разом політичними і дипломатичними зусиллями на міжнародній арені, де Київ домагається більшої підтримки і нових санкцій проти Росії.
Війська мають бути виведені, гаранти все підпишуть, і далі все це працюватиме.
«Збройні сили нашої держави стримують окупантів, а на частині напрямків роблять навіть кроки вперед. Молодці...» - підкреслив Зеленський.
Згадавши про новий раунд переговорів з російської стороною, український президент сказав, що це «непогано», але застеріг: «Подивимося на результат».
«Наші пріоритети на переговорах відомі. Суверенітет і територіальна цілісність України не підлягають сумніву. Дієві гарантії безпеки для нашої держави», - сказав він.
У низці інтерв’ю впродовж вихідних Володимир Зеленський говорив також про готовність української сторони до обговорення майже всіх питань, які піднімає Москва.
Зокрема в інтерв’ю журналістам тижневика Economist, які для розмови побували у Києві, він заявив, що «перемога» України у цій війні з Росією полягала б, насамперед у тому, щоб «зберегти якомога більше життів».
«Так, зберегти якомога більше життів, бо без цього ніщо не має сенсу. Наша земля – це важливо, так, але зрештою, це лише територія», - сказав Зеленський у розмові, додавши, «але ми будемо воювати за кожне місто».
Натякаючи на те, що виглядає як припустимість компромісів, Зеленський сказав: «Наша перемога може бути тимчасовою, можливо без вирішення усіх питань…»
В іншому інтерв’ю минулими вихідними український президент розмовляв з групою російських журналістів про готовність обговорювати з Росією можливість нейтральності України.
«Гарантії безпеки і нейтралітет, без’ядерний статус нашої держави. Ми на це готові», - сказав він журналістам телеканалу Дождь, часописів Коммерсанть , Новая Ґазета і YouTube-каналу Зыгарь.
Але Володимир Зеленський наголосив, що ключові питання домовленостей з Росією мали б пройти схвалення на референдумі, який за його словами можливий лише після повного виведення російських військ з території України.
Він також не оминув питання російської мови в Україні, яке Москва постійно піднімає, наполягаючи на розширенні вжитку російської.
«У нас усі говорять так як хочуть і якою очуть мовою», - підкреслив Зеленський, заявивши, що треба говорити про «взаємну повагу» до мов усіх сусідніх країн.
«Мене цікавить такий договір, я хочу його підписати. Я хочу його підписати з усіма країнами-сусідками. Мене цікавить Росія, Угорщина, Польща – у нас багато історичних питань, Румунія тощо. У нас багато національних меншин. І цього договору буде достатньо для поваги тих чи інших мов як усередині країни, так і ззовні. Тому питання мови, я впевнений, піде з порядку денного, тому що буде вирішене», – сказав Володимир Зеленський.
Зеленський зауважив російським журналістам, що на переговорах з Москвою українські представники не обговорюють те, що Кремль називає «денацифікацією» та «демілітаризацією» України, бо за словами українського президента «це абсолютно незрозумілі речі».
На наступний день після розмови з російськими журналістами Володимир Зеленський зауважив, що російська влада заборонила російським ЗМІ публікувати те інтерв’ю.
«Так і написали – вимагають відмовитися від публікації розмови. Це було б смішно, якби не було так трагічно. Знищили свободу слова у своїй державі, намагаються зруйнувати сусідню державу. Зображають себе глобальним гравцем. А самі при цьому бояться відносно короткої розмови з кількома журналістами», - сказав Зеленський.
- Голос Америки
Посолка України у США: “Треба питати не Україну, від чого вона готова відмовитись. А себе - що ти зробив, щоб зупинити цю війну”
Посолка України у США Оксана Маркарова в інтерв’ю американському каналу NBC, в програмі Meet The Press, назвала російське вторгнення в Україну “брутальним геноцидом, що має на меті знищити Україну як націю”.
“Впродовж 33 днів Україна захищає себе та захищає Європу від однієї з найбільших, найбрутальніших автократичних країн, яка має ядерну зброю. Ми вже багатьох здивували тим, що ми не здалися, що ми не лише мотивовані захистити наші домівки, а й захищаємо кожен сантиметр нашої території, і нам потрібні різні види озброєнь, щоб це робити”, - сказала українська дипломатка у неділю, 27 березня.
Вона зауважила, що український президент ніколи не просив партнерів чи союзників відправити на війську солдатів, натомість, заявила Маркарова, “ми потребуємо різні види озброєнь, зокрема літаки, протиповітряну оборону, щоб зупинити ці брутальні руйнування”.
“Ми потребуємо безперервного потоку поставок від усіх, хто готовий їх нам дати, щоб перемогти”, - сказала очільниця українського посольства у США.
Вона зокремак розповіла американській аудиторії про використання росіянами фосфорних бомб: “У нас є підтверджені дані про використання (росіянами - ред.) фосфорних бомб, кластерних та інших. Немає сумніву, що в Путіна та його оточення немає червоних ліній, вони руйнують школи, театри, лікарні, міста, що може їх зупинити?”
На питання ведучого, на які поступки на переговорах Україна може піти, щоб швидше завершити цю війну, Маркарова відповіла: “Ми готові вести переговори, але ми не готові здаватись”
“Треба не Україну питати, від чого ми готові відмовитись, щоб Росія припинила цю агресію. Ми маємо спитати, що кожен з нас готовий зробити, щоб зупинити цю війну. Інакше це означатиме, що брутальність, олігархи, військові злочинці переможуть на цій планеті”, - додала українська дипломатка.
Українські активісти вийшли на масштабний мітинг в столиці США, Вашингтоні
Українці в США зібрались мітинг біля Меморіалу Лінкольна в американській столиці, місті Вашингтон. Акцію приурочили до відрахування одного місяця із дня повномасштабного вторгнення Росії в Україну, яке почалось 24-го лютого, 2022 р.
Організаторами події виступили такі громадські об'єднання як United Help Ukraine, Український Конгресовий Комітет Америки, U.S. Ukrainian Activists, Razom, а також "Renew Democracy Initiative". Як стверджують активісти, вони вдячні тій роботі на підтримку України, яку вже проробила чинна адміністрація 46-го президента США Джо Байдена, "але іще багато роботи попереду". Вони закликають США:
1. Закрити небо і забезпечити Україну ефективними системами протиповітряної оборони;
2. Припинити ділові зв'язки з РФ та відключити усі рос. банки від SWIFT;
3. Надати гуманітарну допомогу;
4. Спростити процедури для українських біженців у США.
В рамках події слово мають: Президент Зеленський (відеозвернення), посолка України в США Оксана Маркарова, колишня посолка США в Україні Марі Йованович, директор відділу захисту демократії та засновник "Weekly Standard" Білл Крістол, старший радник із зовнішньої політики сенатора Бенджаміна Кардіна Том Меліа, та та інші.
Акція почалась о 14:00 за Вашингтоном, 21:00 за Києвом. У соцмережі Фейсбук свою присутність на події підтвердили майже 500 людей. Пряму трансляцію із місця події веде журналістка Голосу Америки, Катерина Лісунова.
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