У США лунають застереження щодо долі Афганістану під орудою Талібану

Повідомлення про представлення та початок роботи уряду Талібану, який захопив владу в Афганістані, накладається на застереження, що лунають у США щодо можливих негативних сценаріїв пов'язаних із правлінням угрупування у країні.

Як відзначає американське видання Politico, представлений уряд Талібану, попри обіцянки щодо інклюзивності, складається виключно із чоловіків, "жорстких релігійних лідерів, досвідчених бійців та щонайменше однієї особи, яка розшукується ФБР". Видання повідомило, що сенатор-республіканець Ліндсі Грем назвав уряд Талібану "підбіркою бандитів та різників".

"Попри це, силою наказів та пострілів, ісламістські бойовики посилюють контроль над Афганістаном, примушуючи замислитись, чи мають США та інші країни формально визнати їх правління", - пише видання.

ЗМІ відзначає, що визнання уряду Талібану з боку Вашингтона може зайняти роки, або ж взагалі не відбутись. Критки адміністрації цього тижня поспішили засудити речницю Білого дому, яка, коментуючи евакуацію з Афганістану громадян та резидентів Сполучених Штатів Америки, охарактеризувала дії Талібану у цьому питанні як "ділові та професійні".

В інтерв'ю Російські службі "Голосу Америки" представниця Держдепу США Андреа Калан заявляла, що Вашингтон буде слідкувати за діями Талібану.

"Ми чули обіцянки від "Талібану" і тепер нам потрібно побачити, як вони будуть діяти далі", - підкреслила офіційна представниця американського зовнішньополітичного відомства. - "Нам потрібно бачити, що вони виконують свої зобов'язання, що афганці, які хочуть покинути країну і мають відповідні документи можуть це зробити, як і американці, щоб таліби надали доступ для гуманітарної допомоги. Існують слова і існують дії, і нам потрібно бачити дії спочатку".

Колишній міністр оборони в адміністрації Барака Обами Леон Панетта напередодні застеріг в інтерв'ю з журналісткою Гретою Ван Шустерн, що Талібан, на його думку, "надурив" США і буде надалі підтримувати терористичне угрупування Аль-Каєда, яке "буде планувати додаткові напади на нашу країну та деінде".

Колишня посолка США в ООН в адміністрації Трампа Ніккі Гейлі заявила, що Сполучені Штати Америки повинні відмовити уряду Талібану у визнання в якості офіційного уряду Афганістану.

"Ми маємо вазинати їх терористичною організацією", - заявила політикиня у соціальній мережі Twitter.

На небезпеку відродження Аль-Каїди вказав і міністр оборони США Остін. У четвер Остін заявив, що угрупування може спробувати відродитися в цій країні після виведення американських військ, в результаті якого владу перебрали таліби.

"Ми поінфомували Талібан, що очікуємо, що вони цього не допустять», - заявив Остін, маючи на увазі можливість використання Аль-Каїдою Афганістану як плацдарму в майбутньому.

Всередині США питання пов'язані із ситуацією в Афганістані відійшли на другий план на тлі заяв президента Байдена про посилення заходів спрямованих на протидію пандемії COVID-19 та розширення вакцинації.

У статті використано матеріали Російської служби "Голосу Америки", AP, The Hill, Greta Van Sustern, Politico.

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