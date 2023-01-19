Британські ракети, шведські БМП, естонські гаубиці - "безпрецедентні" пакети допомоги Україні 11 країн

Група з 11 країн Європи оголосила про нові "безпрецедентні" пакети військової допомоги Україні напередодні безпекової зустрічі, що відбудеться під проводом США, на базі "Рамштайн" у Німеччині. Про це країни домовились у межах так званої "Таллінської обіцянки" (Tallinn Pledge - ред.), що передбачає надання "безпрецедентної" допомоги, включаючи "бойові танки, важку артилерію, протиповітряну оборону, боєприпаси та бойові машини піхоти для оборони України".

"Ця значна допомога Україні надходить із наших власних державних запасів і ресурсів, що свідчить про взаємне розуміння серйозності ситуації та наше зобов’язання терміново збільшити та прискорити підтримку України", - йдеться у спільній заяві Великої Британії, Естонії, Польщі, Латвії та Литви, а також представників Данії, Чехії, Нідерландів і Словаччини за результатами зустрічі в Естонії.

Там додали: "Давши цю «Талліннську обіцянку», ми вирушимо на засідання Групи оборони України в Рамштайн завтра, 20 січня, і закликаємо інших членів Альянсу та партнерів наслідувати цей приклад і якнайшвидше надати свої власні заплановані пакети підтримки, щоб забезпечити українську перемогу на полі бою у 2023 році".

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес, зокрема, оголосив про відправлення до України 600 ракет Brimstone, "що буде неймовірно важливо для того, щоб допомогти Україні домінувати на полі бою". Днями Лондон оголосив про надання Києву танків Challenger.

Швеція оголосила про підготовку до передачі Україні артилерійських систем Archer B і найбільший на сьогодні пакет оборонного обладнання у понад 400 мільйонів доларів, куди зокрема увійшли 50 бойових машин CV90 з боєприпасами й протитанкова зброя. Як заявила віце-прем'єрка країни Ебба Буш, CV90 "вважаються однією з найкращих у світі бойових машин".

Естонія повідомила про новий пакет допомоги Києву у майже 135 мільйонів доларів, куди увійдуть, зокрема, десятки гаубиць, понад сотня протитанкових засобів, засоби артилерійської підтримки, гранатомети та боєприпаси. "Війна Росії проти України має свою ціну – ціну, яку ми платимо в євро, але українці платять своїми життями", – сказала естонська прем'єрка Кая Каллас.

Данія своєю чергою продовжуватиме забезпечувати навчання українських військових, Чехія назвала ключовою складовою свого внеску технічне обслуговування вже поставленого обладнання, Латвія готує пакети допомоги з додатковими десятками переносних зенітно-ракетних комплексів Stinger і додатковими елементами протиповітряної оборони, двома вертольотами М-17.

Новий пакет підтримки Литви включає з десяток зенітних установок L-70 і два вертольоти Мі-8 загальною вартістю у понад 91 мільйон доларів, а також антидронове обладнання, оптику, термовізуальні прилади та дрони.

Новий польський пакет допомоги передбачає зенітні установки С-60 та гаубиці на додачу до вже наданих БМП. "Крім того, Польща готова передати роту танків Leopard 2 з тисячею боєприпасів. До цього буде створено ширшу коаліцію донорів танків Leopard 2", - зазначено в повідомленні.

Словаччина пообіцяла продовжити навчання українських військовиків, а також "інтенсивні обговорення" з країнами НАТО щодо можливостей розблокування додаткового обладнання для Україні: "Зараз зусилля зосереджені на можливостях, пов’язаних з основними бойовими танками, бойовими машинами піхоти, системами протиповітряної оборони, а також на збільшенні виробництва гаубиць, обладнання для розмінування та боєприпасів".

У статті використано матеріали Reuters