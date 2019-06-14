США: на відео видно, як іранці виймають міни з танкера в Оманській затоці

Центральне військове командування США оприлюднило відео, де, за його заявами, видно, як Революційна гвардія Ірану усуває міни, які не вибухнули, з одного з двох нафтових танкерів, що постраждали під час нападів у Оманській затоці.

На чорно-білому відео та фото, які було оприлюднено американськими військовими, як видається, видно японський корабель Kokuka Courageous.

Держсекретар США Помпео заявив, що дані американської розвідки вказують, що Іран несе відповідальність за напад.

"Такий висновок заснований на розвідданих, даних про застосовану зброю, рівень навичок, необхідний для здійснення операції, нещодавні подібні напади Ірану на перевізників та той факт, що інші групи, які діють в регіоні не мають ресурсів та професійних знань, щоб діяти з таким рівнем складності", - заявив Помпео.

"Загалом, ці неспровоковані напади становлять однозначну загрозу для міжнародного миру та безпеки, зухвалий напад на свободу навігації та неприйнятну кампанію ескалації напруги з боку Ірану", - додав Помпео

Водночас, заява оператора японського корабля, оголошена в п'ятницю, як видається, частково суперечить оцінці США. Один з танкерів, на які було здійснено напад в Оманській затоці було вражено ща допомогою літаючого об'єкта. "Наша команда вказує, що корабель було атаковано літаючим об'єктом", - заявив пресі Ютака Катада, президент компанії-оператора японського корабля Кокука Сангйо.

Іран "категорично" відкидає заяви про свою причетність до нападів.

13 червня Норвезький морський директорат повідомив про три вибухи на танкері Front Altair, який перебуває у власності Норвегії. Перед цим повідомлялось про підозри про здійснення нападу на танкер Kokuka Courageous, який належить компанії, яка базується в Німеччині, Bernhard Schulte Shipmanagement.

Напруга між Іраном та США зросла після того, як Сполучені Штати посилили санкції з метою підштовхнути Іран до поступок поза умовами ядерної угоди 2015 року.

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