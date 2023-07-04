Росія націлилася на українську бронетехніку в надії уповільнити контрнаступ – британська розвідка

Росія намагається вивести з ладу українську бронетехніку, щоб уповільнити контрнаступ української армії, вважає Міністерство оборони Великої Британії.

Військові РФ інтенсивно використовують протитанкові міни, які розміщають в деяких районах так щільно, що "використовують значно більше мін, ніж передбачено їхньою військовою доктриною", пише британська розвідка у своєму зведенні у вівторок, 4 липня.

Затримавши бронетехніку, Росія спробувала завдати по ній удару безпілотниками, ударними вертольотами та артилерією, пише британська розвідка. Але ця тактика дає лише тимчасовий результат, бо російські сили страждають від структурних проблем, вважають британські аналітики.

"Хоча Росія досягла певного успіху за допомогою такого підходу на ранніх етапах контрнаступу України, її сили продовжують страждати від ключових слабкостей, особливо перенапружені підрозділи і брак артилерійських боєприпасів», – мовиться у твіттер-повідомленні британської розвідки.

Західні оглядачі у своїх оцінках українського контрнаступу часто зазначають, що він є повільний і не виправдовує очікувань.

Темпи контрнаступу: без часових термінів

Натомість військові з країн НАТО кажуть, що контрнаступ на лінії фронту, що перевищує 1000 км, не може просуватися набагато швидше. Тим більше, що російські війська мали багато місяців, щоб підготувати лінії оборони.

У вівторок Ден Саббаґ, редактор рубрики з питань оборони у газеті The Guardian процитував главу збройних сил Великої Британії Тоні Радакіна, який каже, що "повного контрнаступу досі не відбулося". Він описує нинішню стратегію Києва як "виснажити, розтягуватися і бити", аби поступово розбити російські лінії оборони.

"Навіть за останні кілька тижнів... Україна зайняла більше, ніж Росія за останній рік", – цитує Саббаґ високопосадового британського військового у твіті.

Глава збройних сил Великої Британії під час парламентських слухань заявив, що російська армія втратила в Україні половину своєї боєздатності, зокрема 2,5 тисячі танків, повідомляє видання Financial Times.

"Минулого року вони використали 10 мільйонів артилерійських снарядів, але в кращому випадку можуть виробляти 1 мільйон снарядів на рік. Вони втратили 2500 танків і в кращому випадку можуть виробляти 200 [нових] танків на рік", — сказав генерал.

За словами Радакіна, було б несправедливо прив’язувати контрнаступ України до певного терміну, мовляв, "Росія зараз настільки слабка, що не має сил для [власного] контрнаступу".

Західні країни обіцяють нові танки

Тим часом західні країни посилюють постачання своїх танків в Україну. У понеділок в інтерв’ю польській газеті міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Україна отримає першу партію з десятків танків Leopard 1A5 найближчими тижнями. Ця техніка буде надана Україні в рамках допомоги Німеччини та Данії.

Українські аналітики з Defense Express вважають, що ці танки не є такими сучасними як танк Leopard 2, і їх недоліками є гармата, яка має низьку вражаючу потужність та недостатній захист броні.

Як повідомляв Голос Америки, Україна отримала від Німеччини, Польщі та інших європейських країн десятки танків Леопард-2, а також важку бронетехніку від США, Британії, Франції, яка потребує обслуговування й ремонту.

Переговори між Німеччиною і Польщею щодо створення майстерень для ремонту українських танків Leopard німецького виробництва досі тривають, хоча домовленість була оголошена ще у квітні.

Уроки з України для американських виробників танків

Наприкінці минулого місяця оглядач видання National Interest написав, що західні танки є значно кращі за своїми якостями, ніж російські, але вони є занадто дорогі та не дуже підходять для українських умов.

Для того, щоб виробити Abrams, потрібно 10 мільйонів доларів, а найновіший Leopard 2 коштує близько 6 мільйонів доларів. При цьому Росія обстрілює їх іранськими дронами, які можуть коштувати близько 20 тисяч доларів, зауважує Патрік Дреннан, журналіст з Нової Зеландії.

Він також пише, що Abrams є дуже важкий і може загрузнути в багнистих полях України або зруйнувати легкі мости. Також вони складні в обслуговуванні, зауважує Дреннан.

«Остання версія Abrams оптимізована для роботи на реактивному паливі, яке, зрозуміло, важко поповнити на полі бою. Однак ще більшою проблемою є те, що для Abrams не завжди можливий ремонт на місці. Насправді через деякі логістичні міркування ця перспектива виглядає справжнім пеклом. Наприклад, фронтовий батальйон не може полагодити "Абрамс" з розбитою оптикою. Щоб замінити їх, потрібно витягти цілі підсистеми та відправити їх на склад – можливо, за сотні миль – і також замовити підсистеми на заміну", – каже автор статті.

Урок з поля бою в Україні, на його думку, полягає у тому, що США мають спростити та здешевити свої танки. Це буде потрібно не лише для американського війська, вважає оглядач, але і для того, щоб Abrams був конкурентоспроможним на світових ринках зброї.