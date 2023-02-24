Актуально
- Голос Америки
Танки під посольствами Росії, мітинги і світ у синьо-жовтому світлі: роковини російської війни
У сотнях міст світу відбуваються сьогодні масові мітинги з вимогою до Росії припинити війну, що розпочалася жорстоким вторгненням російських військ рік тому цього дня на світанку. Люди виходять під російські посольства, а визначні пам’ятки світу у різних країнах підсвічено у синьо-жовтих кольорах українського прапора на знак солідарності з Україною. Також у європейських столицях з'явилися підбиті російські танки.
Будівля The Empire State Building у Нью-Йорку сяє синьо-жовтими кольорами:
Так само прикрашена сьогодні і Ейфелева вежа у Парижі.
Синьо-жовтими кольорами підсвічені будівлі Комісії ЄС, Європейської ради та Європейського парламенту у Брюсселі, Бельгія. Так само відзначає роковини війни і Австралія:
Перед посольством Росії в Берліні, як інформує Der Spiegel - підбитий танк і знищені санітарні машини.
“Росіяни роками пишуть на своїх машинах і танках «на Берлін». У цю похмуру річницю перед їх посольством у Берліні виставлено знищений російський танк – символ їхньої невдачі”, - написав у Twitter міністр оборони України Олексій Резніков.
Раніше він повідомляв, що підбиті танки їдуть 24 лютого до чотирьох країн: Німеччини, Литви, Латвії та Естонії. “Громадяни… цих країн одночасно побачать, що російські танки можуть потрапити до Європи через Україну тільки у вигляді музейних експонатів”, - писав Резніков у Facebook. Влітку перші такі експозиції приймали у Польщі та Чехії.
Ще один знищений українськими військовими російський танк з'явився і біля посольстві Росії у Ризі, Латвія. У центрі міста “Громадянський альянс Латвії” та інші активісти організували акцію біля монументу Свободи. На плакатах надписи: “Путіна геть”, “Трибунал для російських воєнних злочинців”, “Слава Україні!”, “365 днів незламності” тощо.
У Польщі масові заходи на підтримку України тривають одразу у кількох містах - Варшаві, Кракові, Гданську, Вроцлаві, Познані, Шецині.
Українці в Лівані під час мітингу в Бейруті тримали плакати з написами «Будьте міцно з Україною» та «Ні тероризму». Десятки південнокорейців і українських емігрантів зібралися біля посольства Росії в Сеулі. Вони тримали свічки та транспаранти з вимогою негайно вивести російські війська з території України, - інформує АР.
У Токіо також відбувся мирний мітинг, а біля українського консульства на Балі (Індонезія) люди поклали квіти на знак пам’яті загиблим у війні.
Сотні людей зібралися у бельгійському Брюсселі. У Фінляндії люди поставили свічки пам’яті жертвам війни на сходах Гельсінського собору. Українці, які живуть у Бразилії, протестували біля російського консульства в Сан-Паулу.
Тим часом у Сербії, уряд якої відмовився приєднатися до санкцій Заходу, спрямованих проти Росії за її вторгнення, поліція протидіяла групі антивоєнних активістів, які намагалися дістатися до російського посольства у Белграді.
Активісти хотіли передати вимогу щодо притягнення до суду президента Росії Володимира Путіна за геноцид в Україні. Вони залишили на тротуарі біля посольства торт, покритий червоною глазур'ю, що символізує кров, із черепом на вершині, інформує АР.
У Вашингтоні сьогодні відбудеться віче зі свічками біля воріт російського посольства, щоб, як інформують організатори, “віддати шану загиблим у жорстокій загарбницькій війні Росії, висловити солідарність з українцями, протистояти відповідальним за цю війну та співробітникам російського посольства, які представляють цих злочинців”.
Наступного дня, у суботу, відбудеться масовий мітинг біля меморіалу Лінкольна. Організатори закликають приносити дитячі іграшки в пам'ять про дітей, яких Росія вбила, поранила, травмувала і викрала під час цієї війни.
Акція протесту з нагоди річниці російського вторгнення в Україну в Стамбулі, Туреччина:
Активістки із "закривавленими руками" висловлювали сьогодні протест у Празі компаніям, які не вийшли з російського ринку та продають товари російській армії:
У Лондоні частину вулиці біля російського посольства перейменують на Kyiv Road. А дорожнє покриття біля посольства - одну із центральних вулиць Лондона - розфарбували у синьо-жовті кольори.
Про мітинги у Росії не йдеться. Інформагенція АР публікує фото одиночного протесту у Москві біля пам'ятника Лесі Українці.
У Львові сьогодні прощаються із захисниками Романом Циганським та Юрієм Губ’яком.
Всі новини дня
- Голос Америки
Російські посадовці, пропагандисти та військові – Держдеп США запровадив нові санкції до роковин війни
Державний департамент США запровадив санкції проти понад 60 осіб та компаній, причетних до агресії Росії щодо України, а також до незаконного управління окупованими територіями України під керівництвом Російської Федерації. Про це йдеться у заяві Державного секретаря США Ентоні Блінкена з нагоди роковин повномасштабної війни в Україні, опублікованій на сайті Держдепу.
Нові санкції, зокрема спрямовані проти 47 російських губернаторів і глав республік, а також низки високопосадовців, серед яких - заступник глави адміністрації президента Росії Магомедсалам Магомедов, перший заступник секретаря Радбезу РФ Юрій Авер'янов і віце-прем'єр-міністр Росії Тетяна Голікова.
Також санкції стосуються дев'ятьох міністрів Росії, зокрема міністра енергетики Миколи Шульгінова та міністра цифрового розвитку, зв’язку та ЗМІ Максута Шадаєва. Окремо у санкційному списку вказано прізвище російської пропагандистки, телеведучої Ольги Скабеєвої.
Також санкції запроваджені проти "шести осіб і трьох компаній, які працюють на окупованих Росією українських територіях, сприяють розкраданню зерна і керують від імені Росії".
Крім того, Державний департамент запровадив візові обмеження для 1219 російських військових, включно з офіцерами, "за дії, що загрожують чи порушують суверенітет, територіальну цілісність та політичну незалежність України". Окремо в Держдепартаменті назвали імена трьох російських військових, зокрема причетного до звірств у Бучі підполковника Артема Городілова, а також Олексія Булгакова та Олександра Васильєва. Їх внесли до санкційного списку "за причетність до грубих порушень прав людини, скоєних проти українських цивільних осіб та військовополонених".
Також санкції Держдепартаменту стосуються трьох компаній, які беруть участь у проектуванні та будівництві російського нафтового терміналу «Бухта Сєвєр» і чотирьох осіб та 22 компаній російських передових технологій. "Зокрема Департамент націлений на виробників та розробників апаратного та програмного забезпечення для збору даних російської розвідки через систему оперативного пошуку, в рамках наших зусиль щодо ослаблення здатності Росії насильницьким шляхом розширювати свій імперський проект у всьому світі", - йдеться в заяві.
Крім того, Держдепартамент США наклав санкції на три ключові підприємства, які розробляють та експлуатують російську ядерну зброю, зокрема, Всеросійський науково-дослідний інститут технічної фізики імені Забабахіна. Також під обмеження потрапили три російські цивільні атомні компанії зі структури "Росатому". Санкції запроваджуються і щодо причетних до незаконного контролю над Запорізькою атомною електростанцією.
"Ми наголошуємо, що Росія використовує енергоресурси, зокрема в ядерній галузі, для політичного та економічного тиску на своїх клієнтів у всьому світі. Ми також вказуємо на причетних до незаконного контролю Росії над українською Запорізькою атомною електростанцією (ЗАЕС). Військові атаки Росії та захоплення ЗАЕС тільки посилили міжнародну стурбованість, пов'язану з безпекою ядерної енергетики, і підірвали зусилля Кремля вдавати з себе відповідального постачальника продуктів ядерної енергетики", - йдеться в заяві.
Сьогодні з оголошенням про нові санкції виступають представники "Групи семи". Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила 24 лютого, що санкції «відрізають Росію від світової економіки... руйнують основи її економіки і обрізають можливості її оновлення».
Британський уряд заявив, що накладає ембарго на експорт в Росію всіх виробів, що можуть застосовуватися у війні проти України.
«Сьогодні ми накладаємо санкції на російські еліти, які керують ключовими промисловими галузями Путіна і зобов’язуємося заборонити експорт в Росію всіх виробів, які помічені у використанні Росією на полі бою», - заявив 24 лютого міністр закордонних справ Джеймс Клеверлі.
До британського санкційного списку понад 1500 осіб та компаній і установ додано ще 92 особи, включно десятками керівників державної компанії Росатом, та компанії Алмаз - Антей, що серед іншого виробляє ракети й іншу зброю.
- Голос Америки
В Конгресі США - заклики до підтримки України та перемоги
Група підтримки України в Конгресі США з нагоди річниці початку російського вторгнення в Україну зробила спеціальну заяву. Співголови Групи Марсі Каптур, Браян Фіцпатрік, Майк Квіглі та Енді Гарріс заявили: «Сьогодні виповнюється рік, як Володимир Путін почав жорстоке та незаконне вторгнення в Україну. У той час українці мужньо протистояли натиску неспровокованої російської агресії на їхнє життя, їхні домівки та їхню країну».
Співголови групи підтримки України в Конгресі США вказали, що солідарні з Україною та її народом і продовжать підтримувати Україну, щоб покласти край жорстокості Росії.
«Ця війна має закінчитися, і з нашою підтримкою та підтримкою вільного світу Україна переможе у боротьбі за Свободу над тиранією. Слава Україні».
В групу підтримки України в Конгресі США входять представники і Демократичної, і Республіканської партій, і своєю метою називають побудову міцніших двосторонніх відносин між Україною та США.
Колишня спікерка Палати представників США, демократка, Ненсі Пелосі відзначила, що Росія рік тому спробувала завоювати суверенну, незалежну Україну і здійснила жорстокий, брутальний і незаконний напад на Україну.
«Проте народ України зустрів свою найгіршу годину рішучим, безстрашним опором: відмовляючись здатися в битві за свою свободу. Дійсно, героїзм українського народу – і мужність президента Зеленського – надихнули світ», - написала Пелосі у Twitter.
За її словами, Путін намагався розколоти НАТО і перевірити відданість США свободі, але йому не вдалося. Спікерка Палати Представників обіцяє і надалі підтримувати народ України, а також домагатися справедливості за жахливі злочини проти людяності, скоєні російськими військами, особливо проти жінок і дітей.
«Наша рішуча відповідь дала борцям за свободу критичну перевагу: від надання критично важливої військової, економічної та гуманітарної допомоги Україні до ізоляції Росії на світовій арені та запровадження санкцій, щоб завдати шкоди її економіці», - підкреслила Пелосі.
На важливість України для національної безпеки США вказує і республіканець, Голова Комітету Палати представників із закордонних справ Майкл Маккол. У Twitter він нагадав, що цього вівторка відвідав Київ з делегацією Конгресу, щоб отримати інформацію про те, що відбувається в Україні з перших рук.
А от відома прихильниця колишнього президента США Дональда Трампа, конгресвумен Марджорі Тейлор-Грін напередодні оголосила, що подасть до Конгресу проект резолюції щодо аудиту американської допомоги Україні. Про це вона сказала в інтерв'ю Fox News. Як повідомляв Голос Америки, американські відомства, які розподіляють допомогу Україні створили міжвідомчу робочу групу з нагляду за використанням цієї допомоги, щоб забезпечити цільове використання понад 113 мільярдів доларів із коштів платників податків на підтримку України, мовиться у заяві офісу генерального інспектора.
Інспектори США, які відвідали Україну в січні, заявили, що поки що вони не отримували жодних повідомлень про серйозне шахрайство чи незаконні дії, пов’язані з допомогою США Україні. Але вони зазначили, що сам розмір американського пакету допомоги та швидкість, з якою її виділяє Конгрес, створює виклики для нагляду.
До роковин повномасштабного вторгнення, Голос Америки опублікував ексклюзивні інтерв'ю із сенатором-демократом Крісом Мерфі, конгресменом-демократом Майклом Квіглі, конгресменом-республіканцем Майком Лоулером та 52-гою спікеркою Палати представників Конгресу США, Ненсі Пелосі. Остання наголосила, що "Із жаху та розбитого серця народились героїзм та надія. Усі у захваті від надзвичайних людей України: які перед обличчям жахливих випробувань, відмовляються припиняти боротьбу за власну свободу".
Інші ексклюзивні матеріали до роковин вторгнення дивіться незабаром в етерах Голосу Америки та читайте на нашому сайті. Зокрема, інтерв'ю із співголовою Групи підтримки України в Конгресі конгресменом-республіканцем Браяном Фітцпатріком. Також із співголовою сенатського комітету з Міжнародних Відносин, сенатором-республіканцем Джимом Рішем, його колегами сенатором-демократом Шелдоном Вайтгаузом, сенаторкою-демократкою Джин Шагін та сенатором-демократом Діком Дурбіним.
Українці рішуче прагнуть перемоги, через рік повномасштабного вторгнення Росії. Відео
Українці рішуче прагнуть перемоги, через рік повномасштабного вторгнення Росії в Україну та дев’ять років війни. З Києва – Мирослава Гонгадзе.
- Голос Америки
Від санкцій, грантів для бюджету України, до санкцій проти Росії - США оголосили пакет заходів до роковин вторгнення
24 лютого, до роковин повномасштабного вторгнення Росії до України, США оголосили додаткові заходи із підтримки України та притягнення. До заходів входять надання нової безпекової та економічної допомоги Україні, а також введення нових санкцій проти Росії та кроки задля притягнення її до відповідальності.
Більше 200 осіб з Росії та третіх країн підпадуть під нові санкції США за допомогу Росії у проведенні вторгнення - в новому пакеті санкцій Міністерства фінансів США, повідомили в Білому домі.
90 компаній з Росії та інших країн, включаючи Китай, підпадуть під експортні обмеження за уникнення від санкцій та підтримку оборонної сфери Росії. Також Байден планує підписати указ, яким збільшить мито на деякі товари російського експорту обсягом 2,8 млрд дол, включаючи деякі види металів, товарів хімічної галузі, тощо.
Серед заходів з підтримки України, сьогодні Пентагон оголосив про новий пакет оборонної допомоги Україні, обсягом 2 млрд доларів. Допомога надійде в рамках Ініціативи з безпекової підтримки України і стосуватиметься довгострокової перспективи. Системи будуть виготовлені для України. Раніше цього тижня Пентагон оголосив про передачу додаткових боєприпасів, "Джавелінів", бронебійних систем та гаубиць із запасів США.
Також, йдеться в повідомленні Білого дому, Сполучені Штати цього тижня почали перерахування грантової допомоги Україні, обсягом 9,9 млрд дол, через Світовий банк. "Це допоможе Україні забезпечувати життєво важливі потреби своїх громадян, включаючи охорону здоров'я, освіту та послуги надзвичайних служб", - інформує американське відомство.
Напередодні країни "Групи семи" домовились збільшити допомогу Україні цього року до 39 млрд дол.
Міністерство енергетики США оголосило, що готує третю поставку обладнання для ремонту української енергомережі, що зазнала пошкоджень під час обстрілів. Поставка обладнання планується на початок березня. Уряд США також планує надати додаткові 250 млн дол допомоги на зміцнення енергомережі України.
Також в Білому домі вказали на нові санкції, які "Група семи" оголошує проти Росії в п'ятницю та на роботу міжнародної спільноти в рамках ООН та ОБСЄ задля притягнення Росії до відповідальності.
Форум