Танки під посольствами Росії, мітинги і світ у синьо-жовтому світлі: роковини російської війни

У сотнях міст світу відбуваються сьогодні масові мітинги з вимогою до Росії припинити війну, що розпочалася жорстоким вторгненням російських військ рік тому цього дня на світанку. Люди виходять під російські посольства, а визначні пам’ятки світу у різних країнах підсвічено у синьо-жовтих кольорах українського прапора на знак солідарності з Україною. Також у європейських столицях з'явилися підбиті російські танки.

Будівля The Empire State Building у Нью-Йорку сяє синьо-жовтими кольорами:

Так само прикрашена сьогодні і Ейфелева вежа у Парижі.

Синьо-жовтими кольорами підсвічені будівлі Комісії ЄС, Європейської ради та Європейського парламенту у Брюсселі, Бельгія. Так само відзначає роковини війни і Австралія:

Перед посольством Росії в Берліні, як інформує Der Spiegel - підбитий танк і знищені санітарні машини.

“Росіяни роками пишуть на своїх машинах і танках «на Берлін». У цю похмуру річницю перед їх посольством у Берліні виставлено знищений російський танк – символ їхньої невдачі”, - написав у Twitter міністр оборони України Олексій Резніков.

Раніше він повідомляв, що підбиті танки їдуть 24 лютого до чотирьох країн: Німеччини, Литви, Латвії та Естонії. “Громадяни… цих країн одночасно побачать, що російські танки можуть потрапити до Європи через Україну тільки у вигляді музейних експонатів”, - писав Резніков у Facebook. Влітку перші такі експозиції приймали у Польщі та Чехії.

Ще один знищений українськими військовими російський танк з'явився і біля посольстві Росії у Ризі, Латвія. У центрі міста “Громадянський альянс Латвії” та інші активісти організували акцію біля монументу Свободи. На плакатах надписи: “Путіна геть”, “Трибунал для російських воєнних злочинців”, “Слава Україні!”, “365 днів незламності” тощо.

У Польщі масові заходи на підтримку України тривають одразу у кількох містах - Варшаві, Кракові, Гданську, Вроцлаві, Познані, Шецині.

Українці в Лівані під час мітингу в Бейруті тримали плакати з написами «Будьте міцно з Україною» та «Ні тероризму». Десятки південнокорейців і українських емігрантів зібралися біля посольства Росії в Сеулі. Вони тримали свічки та транспаранти з вимогою негайно вивести російські війська з території України, - інформує АР .

У Токіо також відбувся мирний мітинг, а біля українського консульства на Балі (Індонезія) люди поклали квіти на знак пам’яті загиблим у війні.

Сотні людей зібралися у бельгійському Брюсселі. У Фінляндії люди поставили свічки пам’яті жертвам війни на сходах Гельсінського собору. Українці, які живуть у Бразилії, протестували біля російського консульства в Сан-Паулу.

Тим часом у Сербії, уряд якої відмовився приєднатися до санкцій Заходу, спрямованих проти Росії за її вторгнення, поліція протидіяла групі антивоєнних активістів, які намагалися дістатися до російського посольства у Белграді.

Активісти хотіли передати вимогу щодо притягнення до суду президента Росії Володимира Путіна за геноцид в Україні. Вони залишили на тротуарі біля посольства торт, покритий червоною глазур'ю, що символізує кров, із черепом на вершині, інформує АР.

У Вашингтоні сьогодні відбудеться віче зі свічками біля воріт російського посольства, щоб, як інформують організатори, “віддати шану загиблим у жорстокій загарбницькій війні Росії, висловити солідарність з українцями, протистояти відповідальним за цю війну та співробітникам російського посольства, які представляють цих злочинців”.

Наступного дня, у суботу, відбудеться масовий мітинг біля меморіалу Лінкольна. Організатори закликають приносити дитячі іграшки в пам'ять про дітей, яких Росія вбила, поранила, травмувала і викрала під час цієї війни.

Акція протесту з нагоди річниці російського вторгнення в Україну в Стамбулі, Туреччина:

Активістки із "закривавленими руками" висловлювали сьогодні протест у Празі компаніям, які не вийшли з російського ринку та продають товари російській армії:

У Лондоні частину вулиці біля російського посольства перейменують на Kyiv Road. А дорожнє покриття біля посольства - одну із центральних вулиць Лондона - розфарбували у синьо-жовті кольори.

Про мітинги у Росії не йдеться. Інформагенція АР публікує фото одиночного протесту у Москві біля пам'ятника Лесі Українці.

У Львові сьогодні прощаються із захисниками Романом Циганським та Юрієм Губ’яком.