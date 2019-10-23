“Я був приголомшений”. Що глава посольства США в Україні розповів Конгресу про тиск на Зеленського

22-го вересня у Конгресі США у справі щодо процедури імпічменту Трампа свідчив тимчасово повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор. Своє вступне слово дипломат виголошував близько години. Промова написана на 15 сторінках. Дипломат розповів про деталі телефонних дзвінків та приватних зустрічей з американськими та українськими топ-посадовцями.

З його свідчень випливає, що Білий дім все ж хотів «послугу за послугу» — Дональд Трамп відмовлявся приймати Зеленського у Вашингтоні, допоки той не заявить публічно про відновлення розслідувань щодо сина Джо Байдена і втручання України у вибори США в 2016 році. Ми вибрали найважливіші моменти із виступу Вільяма Тейлора. Сварки з Джоном Болтоном, роль Курта Волкера й категоричність Дональда Трампа — поки це, мабуть, найбільш детальний опис розвитку подій, який пролунав у Конгресі.

Як все почалось: Два канали американської політики щодо України

“Коли я приїхав у Київ, я відкрив дивну комбінацію обнадійливих, заплутаних і, зрештою, тривожних обставин”, — почав Вільям Тейлор.

Обнадійливим для нього було обрання Володимира Зеленського президентом і його бажання швидких змін. Призначення міністрів-реформаторів, відкриття Антикорупційного суду, впевнена перемога на парламентських виборах, скасування депутатської недоторканості, — ці речі додавали Вільяму Тейлору оптимізму. “Нова Україна могла нарешті визволятись із свого корупційного, пострадянського минулого”.

Виявилось, що існує два канали провадження американської політики. Один традиційний, і один — дуже нетрадиційний.

Втім, була ще одна річ — заплутана і тривожна для дипломата. “Виявилось, що існує два канали провадження американської політики. Один традиційний, і один — дуже нетрадиційний. Цей неформальний канал включав Курта Волкера, посла США до ЄС Гордона Сондленда, міністра енергетики Ріка Перрі, і як я потім дізнався, приватного адвоката Дональда Трампа Руді Джуліані”.

За словами Тейлора, цей канал почав працювати 23 травня — після інавгурації Володимира Зеленського, коли американська делегація повернулась з Києва у Вашингтон. Тоді делегація намагалась переконати Трампа якомога швидше зустрітись із українським президентом, щоб “зацементувати” українсько-американські відносини. “Але з того, що я зрозумів, президент Трамп не поділяв їхнього ентузіазму”, — розповів Тейлор.

За словами дипломата, в червні одною з цілей обох каналів було сприяти візиту Зеленського у Вашингтон. Українська влада з нетерпінням чекала цієї зустрічі. “Однак до середини липня, — вів далі Тейлор, — мені стало зрозуміло, що зустріч, яку так хотів Зеленський, залежала від розслідувань проти газової компанії Burisma та нібито втручання України в американські вибори 2016 року”.

Несподівана затримка військової допомоги

Вмить я зрозумів, що один зі стовпів нашої сильної підтримки України підважено​.

“18 липня, в одному із звичайних дзвінків Ради Нацбезпеки, я почув, як рядова співробітниця Офісу управління бюджетом США сказала, що оборонну допомогу Україні затримують, але не пояснила причин. … Я та інші були приголомшені - українці воювали проти росіян і розраховували не лише на навчання та зброю, а й на запевнення в підртимці США. … Вмить я зрозумів, що один зі стовпів нашої сильної підтримки України підважено”.

За тиждень до цього Білий дім відвідав тодішній голова РНБО Олександр Данилюк та радник Зеленського Андрій Єрмак. Тейлору вдалось дізнатись про деталі їхньої зустрічі з американцями. “Під час зустрічі посол США в ЄС Сондланд пов’язав візит Володимира Зеленського із “розслідуванням”.

Болтон хотів говорити про безпеку, енергетику та реформи. Сондленд, учасник нетрадиційного каналу, хотів говорити про зв’язок між зустріччю в Білому домі та розслідуванням в Україні



Це настільки роздратувало тодішнього керівника Ради Нацбезпеки Джона Болтона, що він різко припинив зустріч. Пізніше Болтон назвав цю розмову “наркотичною угодою”. Не треба пояснювати, що українці на цій зустрічі були розгублені. Болтон хотів говорити про безпеку, енергетику та реформи. Сондленд, учасник нетрадиційного каналу, хотів говорити про зв’язок між зустріччю в Білому домі та розслідуванням в Україні”.

Згодом Тейлор також дізнався, що Курт Волкер зустрічався з Руді Джуліані, щоб обговорити питання України. “Це застало мене зненацька. Я спитав у Волкера про цю зустріч, але не отримав відповіді. Тоді я почав відчувати, що два канали — традиційний і нетрадиційний, були окремими і протилежними”.

В телефонній розмові Сондленд сказав мені, що він рекомендував Зеленському у розмові з Трампом використати фразу “Я зазирну в кожну шпарину в справі розслідувань".

Пізніше в листуванні Волкер згадав, що дуже важливо, аби Зеленський сказав, що він допоможе розслідуванню. Такої ж думки був Гордон Сондленд. “В телефонній розмові 20 липня Сондленд сказав мені, що він рекомендував Зеленському у розмові з Трампом використати фразу “Я зазирну в кожну шпарину в справі розслідувань”, — згадав Тейлор.

“Того ж дня я мав розмову з Олександром Данилюком”, — вів далі дипломат, “протягом якої голова РНБО сказав, що Зеленський не хоче бути пішаком в американській кампанії з переобрання”.

У Трампа хотіли публічної заяви Зеленського

25 липня відбувся та сама телефонна розмова президентів, який згодом спровокував величезний скандал у США. За деякий час після цього, за свідченнями Тейлора, радник Зеленського Андрій Єрмак сказав Волкеру: якщо США так хочуть розслідування проти Burisma, нехай направлять в Україну офіційний запит. Тим часом рішення про військову допомогу не змінювали — хоча ця інформація тоді ще не була публічною. Всередині серпня Вільям Тейлор почав боятись, що довготривала політика США з сильної підтримки України почала змінюватись.

“Тім Моррісон, топ-чиновник Ради Нацбезпеки США, по телефону сказав мені: “Президент не хоче давати ніякої допомоги взагалі”. Це надзвичайно струбувало мене”, — згадав Тейлор. “Як я казав Держесеретарю Помпео в травні, якщо політика США щодо України зміниться, я змушений буду подати у відставку. Після розмови з Моррісоном, я готувався це зробити”.

Про замороження військової підтримки стало відомо 29 серпня. Вже 1 вересня у Варшаві Зеленський зустрівся із віце-президентом США Майком Пенсом. Як стверджує Тейлор, український президент почав розмову із блокування військової підтримки. Пенс не відповів нічого по суті, але пообіцяв поговорити про це з Трампом.

Посол Сондленд сказав Єрмаку, що гроші на військову підтримку не надійдуть, поки Зеленський не зголоситься відкрити розслідування щодо Burisma.

За свідченнями Тейлора, тоді ж у Варшаві відбулась розмова між Єрмаком і Гордоном Сондлендом. “Посол Сондленд сказав Єрмаку, що гроші на військову підтримку не надійдуть, поки Зеленський не зголоситься відкрити розслідування щодо Burisma. … Тоді я вперше почув, що оборонна допомога, не лише зустріч у Білому домі, залежала від розслідувань”.

Тейлор одразу ж зв’язався із Сондлендом. “В телефонній розмові Сондленд сказав мені, що президент Трамп хоче, аби Зеленський публічно заявив, що Україна буде розслідувати Burisma і нібито втручання у вибори США 2016 року. Я відповів, що президентові Трампу слід мати більше поваги до лідера іншої країни. Я попросив Сондленда відкинути вимогу Трампа, він пообіцяв це зробити. Ми також обговорили можливість, що замість Зеленського заяву про розслідування зробить український Генпрокурор”.

Через декілька днів Тейлор знову зв’язався із Сондлендом. “Він сказав мені, що президент Трамп був незворушним, і що Зеленський власною персоною “має все прояснити і зробити це публічно”. Втім, за словами Тейлора, Трамп не вважав це “послугою за послугу”. Згодом Сондленд сказав Зеленському, що якщо той не зробить заяви, справа зайде в тупик. У цій розмові вони зійшлись на тому, що Зеленський зробить цю публічну заяву в інтерв’ю CNN.

Розблокування допомоги в обмін на розслідування?

Посол Сондленд намагався пояснити мені, що президент Трамп є бізнесменом. Коли бізнесмен збирається підписати чек для когось, хто йому винен, він просить цю людину відплатити борг наперед.

“У телефонній розмові 8 вересня посол Сондленд намагався пояснити мені, що президент Трамп є бізнесменом. Коли бізнесмен збирається підписати чек для когось, хто йому винен, він просить цю людину відплатити борг наперед — ще до того, як чек буде підписаний. Через декілька днів посол Курт Волкер використовував ці ж слова, коли ми були разом на конференції YES. Я заперечив обом, це пояснення було нісенітницею: українці нічого не заборгували Трампові, а затримувати безпекову підтримку через внутрішню політичну вигоду — це божевілля”, — сказав Вільям Тейлор.

Зрештою, 11 вересня військову допомогу Україні розблокували. Але Тейлор хвилювався, що це сталось тому, що Зеленський погодився зробити публічну заяву щодо розслідувань. “Я хотів впевнитись через Данилюка, що Зеленський не плануватиме давати таке інтерв’ю ЗМІ. Але коли Данилюк попередньо підтвердив, що жодного інтерв’ю не буде, 13 вересня на зустрічі в офісі Зеленського я помітив, що Андрій Єрмак почувався некомфортно через це запитання. Я знову попросив Данилюка підтвердити, що інтерв’ю CNN не буде, що він і зробив”, — розказав Тейлор.

Тейлор переконував Конгрес, що Україна важлива

Своє свідчення Вільям Тейлор закінчив промовою про важливість України.

“Зараз є дві історії про Україну. Перша — це та, яку ми обговорюємо цього ранку, і про яку ви чули останні два тижні. Це ворожа історія про викривачів, пана Джуліані, приховані канали, “послугу за послугу”, корупцію та втручання у вибори. В цій історії Україна є об’єктом.

Але є інша історія — позитивна і двостороння. В цій другій історії Україна є суб’єктом. Вона про молодих людей в молодій державі, які боряться за свободу від свого минулого, і надіються, що їхній новий уряд нарешті приведе до нової України, що пишається своєю незалежністю від Росії”.

“Через стратегічну важливість України в наших прагненнях створити цілісну, повну Європу, ми протягом понад трьох десятиліть, в республіканських і демократичних адміністраціях підтримували Україну. Ми можемо пишатись цією підтримкою, і що ми виступили проти диктаторської агресії проти свого демократичного сусіда. І саме на цій другій історії я б хотів сьогодні закінчити”.

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