Росія звільнила ветерана американських ВМС, якого майже рік утримували в Калінінграді – ЗМІ

Члени Палати Представників США від Демократичної та Республіканської партій прокоментували Голосу Америки майбутню політику по Україні у новій 118-й сесії Конгресу США. Загалом, законодавці стверджують що американська підтримка Києва залишиться незмінною. Однак, в Палаті представників, де більшість отримали республіканці, оглядачі очікують на активні дебати та обговорення будь-яких додаткових витрат, а також на посилену перевірку допомоги яка виділяється Україні.

"Війну виграють зброєю. На жаль, будь-які перемовини можливі лише тоді, коли Україна матиме хорошу зброю. І ми мусимо подбати про те, щоб українські військові швидше отримували якісніше обладнання".

Окрім того, виходячи із затяжного голосування за посаду спікера Палати представників, деякі законодавці вважають, що всередині самої Республіканської партії будуть суперечки.

Водночас, окремі республіканці, такі як Вікторія Спартц із штату Індіана наголошують, що окрім додаткових перевірок її партія зосередиться на збільшенні обсягів озброєння для України. За її словами, саме так вони планують притягти лідера РФ Путіна за стіл переговорів.

"Війну виграють зброєю. На жаль, будь-які перемовини можливі лише тоді, коли Україна матиме хорошу зброю. І ми мусимо подбати про те, щоб українські військові швидше отримували якісніше обладнання. Лише у цьому випадку ми можемо змусити росіян сісти за стіл перемовин та вирішити, що робити далі. А потім українці мають працювати всередині країни на відновлення та вдосконалення власних демократичних інститутів, щоб залучити приватні інвестиції", - розповіла Спартц у коментарі для Української служби Голосу Америки.

"Ви чуєте, як вони кажуть про так званий «безлімітний чек». Але ж такого чека Україні ніколи не виписували. Завжди була підзвітність. Завжди були перевірки і будуть".

Натомість за словами демократа Майка Квіглі, заяви Кевіна Маккарті, до того як він став спікером, що Україна більше не отримає так званих “необмежених чеків”, - у першу чергу адресована крайнім правим, консервативним, республіканцям. За словами Квіглі таким чином Маккарті намагається залучитись підтримкою своїх опонентів.

"Переважна більшість демократів виступає за підтримку України до завершення війни. Я досі вірю, що більшість республіканців вважає так само. Щодо заяв лідера республіканців Кевіна Маккарті, він говорить речі, які мають заспокоїти крайніх правих. Це ізоляціоністи, так би мовити. Це ті, хто волів би не допомагати у війні взагалі. Ви чуєте, як вони кажуть про так званий «безлімітний чек». Але ж такого чека Україні ніколи не виписували. Завжди була підзвітність. Завжди були перевірки і будуть. Тож я хотів би думати, що переважна більшість членів палати представників й надалі підтримуватимуть Україну. У новому Конгресі ви авжеж почуєте голоси меншості, яка матиме непропорційний вплив на позицію спікера Маккарті. Але загалом, я оптимістичний", - розповів Майк Квіглі, конгресмен-демократ від штату Іллінойс Українській службі Голосу Америки.

"Ставлячи під сумнів, чи продовжувати нашу допомогу Україні, навіть піднімаючи таке питання, це сигналізує Путіну – «продовжуй свою війну"

На необхідності більшої підзвітності та публічних доповідях адміністрації Байдена наголошує і конгресмен-республіканець від штату Небраска, Дон Бекон. Водночас він підкреслює, що допомога Україні в першу чергу в інтересах США.

"Допомогти Україні перемогти, це в прямих інтересах нашої національної безпеки. Але республіканці хочуть бачити більше аніж заяви президента, - що мені, мовляв, потрібно 40 мільярдів доларів. Для чого це вам потрібно? Поясніть, що саме вам потрібно? Скільки вам потрібно на зенітні ракети? Що потрібно, щоб збивати балістичні ракети? Як щодо протикорабельних ракет? Необхідно обґрунтувати, що насправді витрачається, потрібна підзвітність.

Я також думаю, що республіканці захочуть почути більше від адміністрації Байдена стосовно того, що - надають інші країни? Тому що американці не чують цієї інформації? Вони чують лише те, що ми надаємо 45 мільярдів тут і 30 мільярдів там. Вони хочуть знати, що робить решта НАТО, що роблять інші волелюбні країни, - щоб це були спільні витрати. І я знаю, що це так і є, але ця адміністрація зробила дуже мало, щоб пояснити це. Вони мають робити кращу роботу", - розповів республіканець Дон Бекон, в коментарі для української служби Голосу Америки.

"Між серединою та кінцем цього року, якщо буде потрібна додаткова допомога, я передбачаю, що будуть дебати щодо того, скільки фінансування ми можемо надати".

Натомість демократ від штату Массачусетс Джим Макговерн вважає, що саме лише публічне обговорення про можливість припинення допомоги Україні, заохочує Путіна продовжувати війну.

"Ставлячи під сумнів, чи продовжувати нашу допомогу Україні, – до речі, я вірю, що ми її продовжимо, – але навіть піднімаючи таке питання, це сигналізує Путіну – «продовжуй свою війну». Натомість сигнал від демократів і республіканців має бути єдиним - Путіну потрібно залишити Україну і поважати права суверенних держав, як Україна. Отже, ми не знаємо, що чекає на нас у майбутньому. Але початок роботи Конгресу дуже непростий", - розповів демократ Макговерн Голосу Америки.

За словами іншого демократа Джима Кости, від штату Каліфорнія, вже погоджених 45-ти мільярдів має вистачити Україні на більшість 2023-го року, - дебати щодо додаткової допомоги мають початись під кінець року.

"Я думаю, деякі мої колеги-республіканці продовжать критикувати допомогу Україні. Я не думаю, що це вплине на поточне фінансування у розмірі 45 мільярдів доларів. Однак, між серединою та кінцем цього року, якщо буде потрібна додаткова допомога, я передбачаю, що будуть дебати щодо того, скільки фінансування ми можемо надати", - розповів Коста в коментарі для російської служби Голосу Америки.

Однак, Коста вважає, за потреби адміністрація Байдена може надати детальний звіт про витрати які пішли на допомогу Україні. Відповідні посилені перевірки ведуться вже зараз, стверджує Коста.

"Одним із критичних зауважень від деяких республіканців, які зараз ставлять під сумнів фінансову підтримку України Сполученими Штатами, було те, чи здійснювався належний нагляд за тим, як витрачалися ці кошти. На скільки мені відомо наш генеральний аудитор разом із Міністерством оборони та Держдепартаментом налагодили процеси в Україні протягом останніх кількох місяців. А український уряд відповів спроможністю перерахувати, куди ці долари йдуть і витрачаються, - на яку зброю та боєприпаси для підтримки своїх військових.

Тож я думаю, коли виникнуть ці запитання, - у разі потреби додаткового фінансування, - я впевнений, що точний облік буде забезпечено, щоб довести членам Конгресу, що гроші були витрачені за призначенням", - наголосив конгресмен-демократ Джим Коста.

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