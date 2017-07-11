Рада має відкласти популізм і підтримати реформу охорони здоров’я: екс-посол США Тейлор

В своїй статті «Момент істини для парламенту України», опублікованій у виданні аналітичного центру Atlantic Council, віце-президент Інституту миру США і колишній посол США в Україні Вільям Тейлор закликав Верховну Раду України підтримати реформу системи охорони здоров’я.

Моїм друзям з цих та інших партій я говорю, що настав час відкласти політичну міжпартійну боротьбу і популізм на благо країни та українців

«Реформа, запропонована в.о. міністра охорони здоров’я Уляною Супрун надає справжню підтримку малозабезпеченим верствам населення, а також вводить ринкові механізми для зменшення корупції. Українці отримають державне медичне страхування, якого зараз не мають більше 90 відсотків громадян. До того ж, ті, хто має хронічні захворювання матимуть право на безкоштовні ліки, вартість яких буде відшкодовуватись аптекам державою.

Україна не може собі дозволити займатись політикуванням під гаслом «чим гірше, тим краще»

Сімейні лікарі зможуть заробляти більше, в залежності від кількості пацієнтів. Так як заробітна плата лікарів зараз менше 200 доларів на місяць, дуже важливо змінити систему їх компенсації для того, щоб найкращі лікарі не полишали країну і задля боротьби з корупцією та хабарництвом», - навів позитиви реформи Тейлор.

Однак, законопроект став заручником політичної боротьби. Парламентарі намагаються розмити реформу. Серед загроз для реформи Тейлор вказав на законопроекти, запропоновані минулого тижня, що «скасовують спів-фінансування, намагаються зберегти ілюзію безкоштовності ліків, скасувати стандартизовані протоколи лікування».

Я закликаю членів цих та інших партій в Раді відкласти міжпартійні розбіжності на благо народу України і підтримати реформу охорони здоров’я

«Ще один проект змін зробить нову установу - Національну службу здоров’я України - залежною від політичних забаганок Кабінету міністрів, замість того, щоб законодавчо закріпити її статус і захистити від політичного впливу», - наголошує Тейлор.

«Коли я служив послом США в Україні, я встановив дружні відносини з багатьма теперішніми парламентарями, включаючи представників партії Юлії Тимошенко Батьківщина, партії Відродження та Опозиційного блоку. Жоден парламентар з цих партій не проголосував за реформу охорони здоров’я минулого місяця. Сумно, що українська система охорони здоров’я є настільки ж зламаною сьогодні, як і десять років тому протягом мого перебування в Україні», - пише він.

«Моїм друзям з цих та інших партій я говорю, що настав час відкласти політичну міжпартійну боротьбу і популізм на благо країни та українців. Це голосування за реформу охорони здоров’я є тестом для уряду на його волю відповідати на запити Євромайдану, а для опозиції – це нагода продемонструвати політичну зрілість та відповідальність.

Україна не може собі дозволити займатись політикуванням під гаслом «чим гірше, тим краще». Я закликаю членів цих та інших партій в Раді відкласти міжпартійні розбіжності на благо народу України і підтримати реформу охорони здоров’я», - наголошує Тейлор

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