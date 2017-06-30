Санкції Обами проти ФСБ можуть залишити росіян без iPhone: Reuters

Рішення про розширення санкцій поти Росії, введене президентом Обамою в грудні 2016 року через втручання Росії до виборів США, заборонило американським компаніям мати зв’язки з ФСБ Росії.

Часто для отримання схвалення від ФСБ, компанії мусять надавати чутливу інформацію про продукт, зокрема, коди, які контролюють основні операції устаткування

Водночас, ФСБ має фактичний вплив на імпорт до Росії практично всіх технологічних продуктів, які мають кодування, включаючи комп’ютерне устаткування та такі товари, як мобільні телефони та лептопи, повідомляє Reuters.

Виробники високотехнологічних товарів занепокоєні перспективою втратити російський ринок, обсяг якого може досягти 18,4 мільярда доларів США цього року, за оцінками International Data Corporation.

Кожен другий росіянин має iPhone, iPad, і тепер вони всі перейдуть на Samsung

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П’ять осіб підтвердили Reuters, що російсько-американська Бізнес рада та Американська торговельна палата в Росії звертались до посадовців Держдепу, Міністерства торгівлі та Міністерства фінансів США, висловлюючи занепокоєння з приводу негативного впливу санкцій на продаж таких товарів.

Посадовці США занепокоєні, що Москва може використати чутливу інформацію про товар, щоб виявити слабкі сторони продукту для проведення наступних хакерських атак.

"Кожен другий росіянин має іPhone, iPad, і тепер вони всі перейдуть на Samsung”, - скаржиться Алексіс Родзянко, президент Американської торговельної палати в Росії. В той же час, Reuters не вдалось встановити, які саме компанії докладають зусиль, щоб пом’якшити заборону на співпрацю з розвідувальними управліннями Росії. Microsoft заперечив, що він просив змінити санкції. У Cisco також підтвердили, що вони не просили про зміни санкцій, але надали запит щодо роз’яснення про їх застосування.

Процедура отримання дозволу ФСБ на імпорт технологічних товарів є тривалою і громіздкою. Часто для отримання схвалення від ФСБ, компанії мусять надавати чутливу інформацію про продукт, зокрема, коди, які контролюють основні операції устаткування, згідно до Reuters.

В Державному департаменті прокоментували Reuters, що Вашингтон розглядав широке коло факторів до того, як внести зміни до санкцій, і співпрацює з американськими компаніями, щоб постійно оцінювати вплив такої політики.

Сполучені Штати звинувачують Росію в зростаючій кількості кібернападів. Посадовці США занепокоєні, що Москва може використати чутливу інформацію про товар, щоб виявити слабкі сторони продукту для проведення наступних хакерських атак.

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