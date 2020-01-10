Чи мали скасувати рейс із Тегерана? Очевидиця події, експерт у ексклюзивному репортажі. Відео

Що відбувалося в аеропорту Тегерана у тої час, коли вилітав літак рейсу 752 авіакомпанії МАУ вранці 8-го січня – очевидиця подій. Чи будуть розслідувати роль Росії та які паралелі можна провести між авіакатастрофою в Ірані та збиттям літака Малайзійських авіалінії в небі над Україною в 2014-му році і – Майкл Боцюрків, колишній речник спостережної місії ОБСЄ в Україні. Як Україна стала посередником між Канадою та Іраном – посол України в Канаді Андрій Шевченко. Усе це – у включенні.