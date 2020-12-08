"Дух забирає від зухвалості". Техас закликав Верховний суд США переглянути підсумки виборів у 4-х штатах

Штат Техас, намагаючись допомогти президенту Дональду Трампу переглянути результати виборів, що відбулися, заявив у вівторок про подачу до Верховного суду США позову проти штатів Джорджія, Мічиган, Пенсильванія та Вісконсин, в якому зміни, зроблені цими штатами в електоральних процедурах в умовах пандемії коронавіруса, названі незаконними.

Позов, про який оголосив генеральний прокурор Техасу республіканець Кен Пекстон, поданий безпосередньо до Верховного суду, як це дозволяється в деяких випадках при розбіжностях між штатами.

У поданому позові республіканська влада Техасу звинувачує електоральні органи чотирьох штатів в нездатності не допустити випадків шахрайства у ході голосування по поштою, що, як підкреслюється в документі, зменшує вагу голосів, поданих в цих штатах відповідно до закону.

Техас звернувся до Верховного суду з проханням блокувати голоси виборників від чотирьох штатів. В цілому мова йде про 62 голоси.

"Довіра до законності процесу виборів є священою та об'єднує громадян та штати цього союзу (маються на увазі Сполучені Штати Америки - прим. ГА). Джорджія, Мічиган, Пенсильванія та Вісконсин зруйнували цю довіру та підірвали безпеку та законність виборів 2020-го року", - відзначила офіційна сторінка генерального прокурора Техасу у Twitter.

Президент США Дональд Трамп у вівторок твітував про позов, висловивши думку, що Техас заслуговує благословення за "сміливість та геніальність". Він також робив ретвіти повідомлень, які стосувались позову.

"Боже благослови Техас", - твітував сьогодні губернатор штату Грег Ебботт.

"Настав час постояти за верховенство права у країні", - твітує голова організації, яка підтримує Трампа Раян Фурньє.

На позов відреагувала прокурор штату Мічиган, Дана Нессель, яка назвала його "піар ходом, а не серйозним правовим поданням", повідомляє продюсер каналу MSNBC Кайл Гріффін. Нессель назвала Пекстона "заполітизованим чиновником".

"Дух забирає від зухвалості позову Техасу до Верховного суду - цей штат буквально просить суддів розглянути можливість одним рішенням відкинути мільйони голосів та дозволити законодавчим органам штатів призначити виборників без будь-якого урахування волі людей", - твітує про позов журналіст інформаційної агенції Reuters, Лоренс Гарлі.

Позов прокоментував заступник секретаря штату Джорджія, Джордан Фукс.

"Звинувачення у позові є неправдивими та безвідповідальними", - відзначив чиновник, - "Техас заявляє про 80 000 підроблених підписів на бюлетнях відправлених поштою, але вони не навели жодного свідка з яким це відбулося. Це тому, що цього не було".

Нагадаємо, що після низки призначень, здійснених президентом Трампом, судді, які дотримуються консервативних переконань, мають більшість у Верховному суді США: шість до трьох.

За словами представників електоральних органів у штатах, вони невиявили свідчень того, що в ході голосування мало місце шахрайство, здатне змінити результати виборів.

Збільшення кількості випадків голосування поштою пояснюється умовами пандемії, коли багато американців не прийшли безпосередньо на виборчі дільниці, побоюючись заразитися.

Нагадаємо, що в активі Байдена - 306 голосів виборників (тобто більше необхідних 270), а у Трампа - 232. Кількісно Байден випереджає чинного президента більш ніж на 7 мільйонів голосів.

Техас також просить Верховний суд відкласти голосування в Колегії виборників, яке має відбутися 14 грудня.

Професор юридичного факультету Джорджтаунського університету Пол Сміт заявив, що Техас не має законних підстав для подачі такого позову.

«Неможливо, щоб у штату Техас були підстави скаржитися на те, як в інших штатах йде підрахунок голосів і як там підводяться підсумки голосування», - заявив Сміт.

Передвиборний штаб Трампа і його союзники вже подавали позови в Джорджії, Мічигані, Пенсильванії, Вісконсині та інших штатах, проте не мали успіху. При цьому вони робили непідтверджені фактами заяви про шахрайство в ході виборів. Трамп програв вибори в цих штатах, хоча здобув в них перемогу в 2016 році.

Верховний суд не зобов'язаний проводити слухання по даній справі. Згідно з його рішенням, прийнятим раніше, вирішення розбіжностей між штатами має здійснюватися судами нижчої інстанції.

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