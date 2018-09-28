Британське слідство знає про третього російського агента в Солсбері, повідомляє газета

Газета The Telegraph пише, що має інформацію про виявлення британським слідством третього агента спецслужб Росії, причетного до намагань убити колишнього офіцера російської військової розвідки Сергія Скрипаля та його доньки Юлії.

За даними часописа третя особа також пов’язана з ГРУ (Головне розвідувальне управління Міністерства оборони Росії), і її завданням була розвідка у Солсбері перед тим, як 4 березня двоє інших агентів нанесли нервово-паралітичну отруту класу “Новічок” на ручку вхідних дверей помешкання Скрипаля.

Газета не вказує точне джерело своєї інформації і не подає ім’я нового підозрюваного.

В офіційних обвинуваченнях британської прокуратури 5 вересня були названі двоє росіян: Руслан Боширов та Александер Петров, але британські посадовці неодноразово підкреслювали, що подані імена ймовірно фальшиві.

Британські представники не спростовують оприлюднених цього тижня результатів журналістських розслідувань, згідно з якими Руслан Боширов насправді - полковник ГРУ Анатолій Чепіга.

Подробиці: Президент Росії нагороджував полковника ГРУ Чепігу, кажуть британські розслідувачі

Розслідувачі Bellingcat, які оприлюднили викриття, висловлюють сподівання, що через деякий час зможуть знайти інформацію і про особу Александра Петрова, який разом з Бошировим був у Солсбері 4 березня.

Telegraph, посилаючись на власне розслідування, доходить висновку, що агент Александр Петров використовував своє справжнє ім’я, але з вигаданим прізвищем.

Окрім спроби убивства у березні Сергія Скрипаля, Юлії Скрипаль та сержанта місцевої поліції Ніка Бейлі у Солсбері, Лондон покладає на Росію відповідальність за, як припускають випадкове, але пов’язане отруєння у червні ще двох осіб у містечку Еймсбері .

У другому випадку місцева жінка Довн Стурджесс померла від речовини тотожної до тієї, якою отруїли Скрипалів.

Застосування хімічної зброї на території Англії було темою чергового обміну звинуваченнями між британськими та російськими представниками на генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку.

Прем’єр-міністр Тереза Мей з трибуни звинуватила Росію у “безвідповідальному застосуванні хімічної зброї на вулицях Британії агентами російського ГРУ”.

Британський міністр закордонних справ Джеремі Гант сказав, що заявив російському колезі Сергію Лаврову про, що Росія буде змушена “заплатити ціну” за свої дії.

Російський посол у Лондоні Александр Яковенко у четвер поширював у Twitter заяви Лаврова, у яких Росія далі відкидає відповідальність за отруєння у Солсбері.