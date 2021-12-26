Де "Джеймс Вебб"? В НАСА відслідковують шлях новітнього телескопа в космосі

Після десятиліть розробок та досліджень, в суботу в космос відправився новітній телескоп вартістю 10 мільярдів доларів "Джеймс Вебб". Через більш ніж 12 годин польоту телескоп успішно провів першу корекцію курсу, повідомили в космічній агенції.

Після запуску, телескоп має подолати 29-денний шлях на відстань в чотири рази більше ніж відстань від Землі до Місяця. За шляхом телескопа в космосі можна слідкувати на сторінці НАСА.

Всього телескоп тричі проводитиме корекцію курсу до того, як досягне орбіти так званої точки Лагранжа - точки між Сонцем і Землею на відстані 1,5 млн км від Землі. Після виведення телесокпа на орбіту, ще декілька місяців триватиме його калібрування, після чого телескоп розпочне роботу.

Президент США Джо Байден назвав запуск телескопа "блискучим прикладом того, чого ми можемо досягнути, коли йдемо за великою мрією". "Ми знали, що цей проект - ризикований, але великий ризик приносить великий виграш", - написав Байден у Twitter.

Заступник адміністратора НАСА з питань досліджень Томас Зурбучен порівняв запуск телескопа з космічною місією "Аполлон", яка доставила людей на Місяць.

"Це мрія ... Телескоп "Джеймс Уебб" - це як місія "Аполлон" для НАСА, всього світу, але особливо наукових програм світу", - заявляв Зурбучен раніше цього тижня.

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