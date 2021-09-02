Теракти 9/11 досі впливають на американців та їхні рішення - опитування Gallup

Через 20 років після терактів у США 11 вересня чимало американців визнають, що ця подія досі впливає на їхнє життя та ухвалення рішень.

За даними опитування центру Gallup, на сьогодні 26% мешканців США визнали, що після цих терактів вони досі бояться літати, 27% мають страх перед висотними будинками, а 36% бояться подорожувати за кордон.

37% респондентів також сказали, що не почуваються добре у великих натовпах людей.

У висновках дослідження йдеться, що ці цифри не дуже відрізняються від показників опитування, що проводилось відразу після терактів у США.

Дослідники виявили, що люди без вищої освіти з низькими заробітками та ті, яким за 50, більш схильні мати страх перед польотами, великими натовпами та висотними будинками.

Майже третина опитаних висловили низький рівень віри у здатність США виграти війну проти тероризму.

“Зменшення віри у перемогу США на війні очевидне серед прихильників усіх (політичних - ред.) партій”, - йдеться у звіті соціологічного центру.

У іншому опитуванні цього ж центру мовиться про зниження впевненості серед американців у здатності уряду захистити своїх громадян.

“До атаки 26 серпня на американських військових в аеропорту Кабула більшість американців, 59%, були дуже або якоюсь мірою впевнені, що уряд США може захистити своїх громадян від тероризму”, - пишуть автори дослідження Gallup.

“Цей рівень впевненості зараз суттєво менший, ніж у 2011 році (75% впенених), або відразу після атак 9\11 (88% впевнених)”, - мовиться у звіті.

36% американців сказали, що вони “дуже” або “трохи” стурбовані тим, що можуть стати жертвою тероризму.

Опитування Gallup проводилось на основі телефонних інтерв'ю, проведених від 2 до 17 серпня серед людей віком від 18 років, що проживають у всіх 50 штатах США та в окрузі Колумбія.

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