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Наука і технології

Tesla Model 3 отримала максимальний бал від Агентства автомобільної безпеки США

  • Голос Америки

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Агентство автомобільної безпеки США NHTSA надало седану Tesla Model 3 найвищий п'ятизірковий рейтинг.

Агентство започаткувало п’ятизіркову програму оцінювання безпеки в 1993 році. Моделі Tesla Model X і Model S також свого часу отримували найвищий рейтинг хоча стали предметом щонайменше одного розслідування NHTSA.

Рейтинги надають інформацію про захист у випадку аварій та безпеку при перекиданні транспортних засобів.

Агентство розслідувало аварії з участю інших моделей Tesla, що порушило питання щодо функціонування їхньої системи автопілота.

У березні цього року автомобіль Tesla Model X у Каліфорнії врізався у бетонний відбійник і загорівся при працюючому автопілоті. Водій загинув.

У заяві компанії говорилося: «У водія було принаймні п'ять секунд і 150 метрів безперешкодного обзору на бетонний відбійник... але система авто свідчить, що ніяких дій не було вжито».

Автопілот Tesla може гальмувати, підвищувати швидкість та повертати кермо. У компанії кажуть, що на їхньому авто з увімкненою системою автоматичного керування водії мають у 3,7 разів нижчі шанси загинути у ДТП.

А після іншої аварії у 2016 році у Флориді, коли автопілот Tesla не зміг помітити вантажівку й водій загинув, компанія запровадила нові заходи безпеки, що змушують авто зупинятись, якщо водій відпускає кермо на довгий час.

Компанія Tesla мала затримки в досягненні виробничих цілей та поставок для седанів Model 3 у минулому, але пообіцяла це виправити.

Акції компанії піднялися на 1,6 відсотка в четвер, сягнувши вартості 304 доларів.

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