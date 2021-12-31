Tesla відкликає 475 000 автомобілів через проблеми з камерою та переднім багажником

Понад 475 000 автомобілів Tesla були відкликані через технічні дефекти, які можуть збільшити ризик аварій, зазначено у звіті Національного управління безпеки дорожнього руху (NHTSA)

Причиною є два окремих дефекти: один стосується камери заднього виду в Tesla Model 3, а інший - засувок переднього багажника у Model S.

Усі автомобілі Model 3, випущені в період з 2017 по 2020 рік, загалом 356 309 автомобілів, відкликаються через кабель, який з часом може відокремитися, блокуючи живлення камери заднього виду.

Значна кількість автомобілів Model S, 119 009 автомобілів, також відкликається через проблеми з засувкою переднього багажника, які можуть призвести до несподіваного відкриття капота та призвести до відкриття багажника без попередження та перешкоджання огляду водія, підвищуючи ризик аварії.

Як повідомляє інформаційна агенція Reuters, загальна кількість відкликаних автомобілів майже дорівнює усій кількості автомобілів, які Tesla поставила минулого року.

На запит Reuters отримати коментар Tesla не відповіла.

Наразі у Теслі не відомо про про жодні ДТП, травми або смерті, пов’язані з проблемами, що виникли з автомобілями Model 3 і Model S.

NHTSA уже проводить не перше розслідування щодо компанії. Раніше перевіряло 580 000 машин через рішення автовиробника дозволити відтворюватися ігри на внутрішніх екранах автомобілів, коли вони знаходяться в русі.

Згодом Tesla погодилася припинити відтворення відеоігор.

У серпні NHTSA відкрило офіційне розслідування щодо безпеки системи автопілотування Tesla Inc Autopilot після серії аварій за участю моделей Tesla та автомобілів швидкої допомоги.

Акції Tesla знизилися на 1,1% на попередніх торгах у четвер, повідомляє CNN, але пізніше повернулись до попереднього стану. Цього року акції Tesla зросли приблизно на 54%.

У статті використані дані REUTERS, CNN

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