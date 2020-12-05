Звіт: У компанії Tesla більшість всіх співробітників - білі чоловіки

Виробник електромобілів Tesla опублікувала свій перший звіт про расову і гендерну різноманітність своїх співробітників. У компанії 79% всіх співробітників є чоловіками, 21% від всієї робочої сили - жінки.

Керівні посади здебільшого займають чоловіки - 83%. Тоді як 17% жінок є керівниками.

Tesla заявила про початок набору співробітників серед випускників історично афроамериканських коледжів і університетів у США

Серед всього персоналу компанії Tesla лише 10% є афроамериканцями. Серед керівництва компанії - лише 4% афроамериканців.

«Ми розуміємо, що наші цифри не відображають тої великої кількості талановитих афроамериканців і темношкірих людей, які є у США на всіх рівнях - від шкільних випускників до професіоналів», - йдеться в звіті компанії.

Щоб збільшити частку темношкірих співробітників компанії, Tesla заявила про початок набору співробітників серед випускників історично афроамериканських коледжів і університетів у США.

Штаб-квартира компанії Tesla знаходиться в Пало-Альто, на півночі Каліфорнії. Звіт про гендерну та расову різноманітність оприлюднили у п'ятницю, 4 грудня.

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