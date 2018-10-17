Спеціальні потреби

logo-print
Мови
Попередній Наступний
Breaking News
Актуально

У штаті Техас прорвало дамбу - є жертви. Відео

  • Голос Америки
У штаті Техас прорвало дамбу - є жертви. Відео
Embed

No media source currently available

0:00 0:00:52 0:00
Direct link

Влада Техасу оголосила у вівторок часткову евакуацію через повені на півдні штату. За минулу добу тут випало близько 30 сантиметрів опадів.

Показати коментарі

Влада Техасу оголосилау вівторок часткову евакуацію через повені на півдні штату. За минулу добу тут випало близько 30 сантиметрів опадів.

Зливи призвели до підвищення рівня води в озері Ліндона Джонсона - так називається водосховище на річці Колорадо біля Остіна. Потужні потоки води перелилися через дамбу.

У розташованому неподалік Джорджтауні річка Сан Габріель вийшла з берегів і затопила парк. А у місті Кінгсленд вище за течією Колорадо знесло міст, під водою опинилися будинки і вулиці.

В результаті повеней загинула щонайменше одна людина. Влада штату закликала людей, оселям яких загрожують потоки води, евакуюватися з небезпечних районів

Facebook Forum

Інше за темою

Телевізійні Програми Радіо Програми
Back to top
XS
SM
MD
LG