У штаті Техас прорвало дамбу - є жертви. Відео

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Влада Техасу оголосилау вівторок часткову евакуацію через повені на півдні штату. За минулу добу тут випало близько 30 сантиметрів опадів.



Зливи призвели до підвищення рівня води в озері Ліндона Джонсона - так називається водосховище на річці Колорадо біля Остіна. Потужні потоки води перелилися через дамбу.



У розташованому неподалік Джорджтауні річка Сан Габріель вийшла з берегів і затопила парк. А у місті Кінгсленд вище за течією Колорадо знесло міст, під водою опинилися будинки і вулиці.



В результаті повеней загинула щонайменше одна людина. Влада штату закликала людей, оселям яких загрожують потоки води, евакуюватися з небезпечних районів