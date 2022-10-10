Три американські економісти виграли Нобелівську премію миру з економіки 2022 року      

Королівська академія наук Швеції оголосила в понеділок, що троє американських економістів отримали Нобелівську премію з економіки 2022 року «за дослідження банків і фінансових криз».

Переможцями стали Бен Бернанке, колишній голова Федеральної резервної системи США, який зараз працює в Інституті Брукінгса у Вашингтоні, округ Колумбія; Дуглас Даймонд з Чиказького університету; і Філіп Дибвіг з Вашингтонського університету в Сент-Луїсі, штат Міссурі.

Цьогорічні лауреати «суттєво покращили наше розуміння ролі банків в економіці, особливо під час фінансових криз. Важливим висновком у їхніх дослідженнях є те, що життєво важливо уникати банкрутства банків», — заявили в Академії.

Голова Комітету з премії з економічних наук Торе Еллінгсен сказав, що їхні «дослідження покращили здатність уникати як серйозних криз у світі, так і великих витрат на допомогу» банківській системі.

Аналітична робота Бернанке, Даймонда та Дибвіга розпочалась на початку 1980-х років, і відтоді їхні висновки «мали велике практичне значення для регулювання фінансових ринків і боротьби з фінансовими кризами», – заявили в академії.

У заяві академії говориться, що теорія Даймонда та Дибвіга показує, як банки пропонують оптимальну систему, і “як посередники, які приймають депозити від багатьох вкладників, банки можуть дозволити вкладникам отримати доступ до своїх грошей, коли вони забажають, а також пропонувати довгострокові позики позичальникам”.

Даймонд також показав як банки виконують суспільно важливу функцію посередників між вкладниками та позичальниками, «оцінюючи кредитоспроможність позичальників і гарантуючи, що позики використовуються для хороших інвестицій», згідно з Комітетом з нагороди.

Академія зазначила, що Бен Бернанке проаналізував Велику депресію 1930-х років, найгіршу економічну кризу в сучасній історії, і показав, як банківські операції «стали вирішальним фактором у тому, що криза була настільки глибокою та тривалою».

Бернанке продемонстрував, за словами Академії, що «коли банки зазнали краху, цінна інформація про позичальників була втрачена та не могла бути швидко відтворена», а отже, «здатність суспільства спрямовувати заощадження на продуктивні інвестиції серйозно зменшилась».

Переможці поділять між собою нагороду обягом 900 000 доларів США.

Нобелівська премія з економіки не входить до заповіту Альфреда Нобеля. Офіційно відома як Премія Sveriges Riksbank з економічних наук пам’яті Альфреда Нобеля, вона була заснована в 1968 році Центральним банком Швеції в пам’ять про Альфреда Нобеля з нагоди 300-річчя банку.

Її вперше було присуджено в 1969 році і відтоді вона фінансується банком.