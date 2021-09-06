В Каліфорнії спалахнули три нові лісові пожежі

В Каліфорнії розгорілись три нові лісові пожежі - на додачу до пожежі "Калдор", у гасінні якої помітний деякий прогрес. Про це повідомляє департамент лісництва та захисту від пожеж штату.

Пожежа "Аруба спалахнула поблизу Сан-Дієго, наразі її вдалось локалізувати на 15% - повідомляє влада штату.

Пожежа "Бридж" розгорілась в окрузі Плейсер неподалік Сакраменто і вже спалила понад 100 гектарів землі. Наразі її не вдалось локалізувати, в районі триває евакуація.

Найменша з трьох пожеж - "Лоуренс" - триває біля містечка Фіддлтаун. Наразі вона спалила понад 16 гектарів, і її вдалось локалізувати на 30%.

Цього літа Каліфорнія сильно постраждала від пожеж. За повідомленнями Департаменту лісництва та захисту від пожеж, наразі зафіксовано близько 7100 пожеж по цілій території штату, на загальній площі в майже 770 тисяч гектарів.

Раніше цього місяця штати Каліфорнія та Невада оголосили надзвичайний стан в районах, охоплених лісовими пожежами, та закликають 60 тисяч мешканців до негайної евакуації.

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