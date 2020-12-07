Тихановська закликала США не призначати посла у Білорусі, щоб не легітимізувати Лукашенка, і готова до діалогу з Москвою

Білоруський народ виявляє неймовірну рішучість у мирній боротьбі за зміни, - заявила Світлана Тихановська під час онлайн-події вашингтонського аналітичного центру "Атлантична Рада". Вона розповіла, що вже понад півроку режим Лукашенка брутально придушує голоси протестувальників, арештовуючи чоловіків, жінок, студентів, пенсіонерів, медиків, вчителів.

Критично важливо мати дипломатичного представника, який фокусуватиметься на Білорусі

Особливо, підкреслила Тихановська, влада Лукашенка спрямовує удар на журналістів, які повідомляють про порушення прав людини. Вона закликала західні демократії спільно розширити санкції, вимагати проведення нових вільних виборів і звільнення усіх політв’язнів.

Вона вважає, що американська влада не повинна відправляти до Білорусі посла.​ ​

"Ми б привітали рішення номінувати посла США у Білорусі. Критично важливо мати дипломатичного представника, який фокусуватиметься на Білорусі, - сказала Тихановська. - Але ми закликаємо не передавати вірчі грамоти Лукашенку. Важливо пам’ятати, що Лукашенко – нелегітимний лідер, і передача йому вірчих грамот легітимізує його. Тож це, передусім, відправить неправильний сигнал для Білоруського народу".

Важливо пам’ятати, що Лукашенко – нелегітимний лідер, і передача йому вірчих грамот легітимізує його

18 листопада Палата представників Конгресу США підтримала «Акт за демократію, права людини й суверенітет Білорусі» (Belarus Democracy, Human Rights, and Sovereignty Act). Він розширює повноваження президента США накладати санкції на Білорусь, зокрема, забороняти видавати візи США представникам ЦВК Біолорусі, урядовцям, які утискають свободу преси, представникам наддержавного об’єднання Союзна держава Росії та Білорусі, а також російським громадянам, які брали значну участь в утисках свободи преси й порушеннях прав людини у зв’язку із політичними репресіями в Білорусі (президент США уже має право вводити такі санкції проти високопосадовців Білорусі).

Окрім того, акт розширює авторизовану підтримку Білорусі для протидії інтернет-цензурі та технологіям стеження, допомогу роботі жіночого руху, що захищає свободи й права людини, а також підтримує політичних біженців, які тікають від переслідувань у Білорусі. Тепер законопроект має бути проголосований у Сенаті й після того підписаний президентом США. Тихановська закликала швидше перетворити документ на закон.

акт дозволить негайну допомогу громадянському суспільству, медіа, а також інші термінові заходи, включаючи запобігання відключенню інтернету у Білорусі

"Ми вдячні за двопартійну підтримку акту і сподіваємось, що цей законопроект стане законом якомога швидше, адже він підштовхне США діяти рішуче й негайно, щоб підтримати Білорусь, - заявила Тихановська. - Мирні протести у Білорусі – це переломний момент. Люди у страждають, потерпають, щодня, і вони потребують підтримки. Й коли цей акт стане законом, це відправить потужний сигнал режиму Лушкашенка та всьому світу про невизнання його легітимності, закличе до проведення нових прозорих виборів і вимагатиме звільнення політичних в’язнів. У нашому розумінні, акт дозволить негайну допомогу громадянському суспільству, медіа, а також інші термінові заходи, включаючи запобігання відключенню інтернету у Білорусі".

Росія була й завжди буде нашим близьким сусідом, і у нас немає іншого виходу, ніж працювати з нею

На запитання заступниці директора Євразійського центру “Атлантичної ради” Мелінди Гарінг про роль Росії у ситуації в Білорусі, Тихановська заявила: "​Росія була й завжди буде нашим близьким сусідом, і у нас немає іншого виходу, ніж працювати з нею. Єдине, що ми просимо від Москви, - це припинити підтримку Лукашенка. Що довше Москва мовчазно підтримує дії диктатора, то більше вона втрачає довіру білорусів".

При цьому, за її словами, представники опозиції "відкриті до діалогу з Москвою" й мають "прозору закордонну політику і пріоритети". Вона додала: "Ми були б раді говорити про опції співпраці із Москвою із повагою до нашого суверенітету та національних інтересів. Я хочу підкреслити: протести у Білорусі не спрямовані на наші геополітичний вибір, йдеться про людську гідність і повагу до верховенства права. Тож ми виступаємо за гарні відносини зі Сходом і Заходом, і хочемо посилити зв’язки із нашими сусідами".

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