Україна та Сирія - теми розмов за зачиненими дверима Тіллерсона і Лаврова

Державний секретар США Рекс Тіллерсон і міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров у неділю ввечорі провели зустріч за лаштунками сесії Генеральної Асамблеї ООН в Нью-Йорку.

Як повідлмляють ЗМІ, після зустрічі, що відбулася в приміщенні Постійного представництва Російської Федерції при ООН, держсекретар Тіллерсон поїхав, не зробивши жодних заяв журналістам, яких спочатку запросили для освітлення відкриття переговорів, але попросили піти ще до прибуття офіційних осіб США.

Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова заявила журналістам, що на переговорах Тіллерсона і Лаврова обговорювалися Україна і Сирія.

«Сторони обговорили взаємодію щодо сирійської кризи та інші аспекти ситуації на Близькому Сході та на півночі Африки, а також хід реалізації Мінських домовленостей», - сказала вона.



Згодом перс-серкретар Державного департаменту США Гедер Науерт розповсюдила прес-реліз, в якому зазначалося, що Рекс Тіллерсон і Сергій Лавров «підтвердили зобов'язання своїх країн усувати конфліктні ситуації при проведенні військових операцій в Сирії, а також знижувати рівень насильства і забезпечити умови для просування переговорів із сирійського врегулювання в Женеві.

Раніше повідомлялося, що зустріч Тіллерсона і Лаврова мала неформальний характер, і тривала близько 45 хвилин.

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