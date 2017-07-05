Держсекретар США Тіллерсон їде в Україну з офіційним візитом

Дональд Трамп зустрінеться з Володимиром Путіним, а Рекс Тіллерсон їде на зустріч з Петром Порошенком

За повідомленням Державного департаменту США, у неділю, 9 липня, Рекс Тіллерсон здійснить перший офіційний візит в Україну, де матиме зустріч з президентом Петром Порошенком та молодими реформаторами з урядових та громадянських кіл.

У ході візиту, держсекретар підтвердить відданість Америки суверенітету та територіальній цілісності України.

Водночас Рекс Тіллерсон заохочуватиме український уряд надалі втілювати в життя реформ, які покликані зміцнити економічний, політичний та військовий сектори.

З України Тіллерсон поїде в Стамбул, де зустрінеться з турецькими високопосадовцями для обговорення низки двосторонніх та регіональних питань.

Тим часом - президент Дональд Трамп проведе свою першу зустріч з Володимиром Путіним за лаштунками саміту G20 у Гамбурзі.

Нагадає, що раніше президентом Трамп зустрівся в білому домі з Петром Пороенком.

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