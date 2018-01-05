Тіллерсон назвав ситуацію в Україні основою для порозуміння США з Росією

Державний секретар США Рекс Тіллерсон в інтерв'ю американському каналу Сі-Ен-Ен заявив, що позитивні зміни ситуації в Україні є наріжним каменем для будь-якого покращення у відносинах між Вашингтоном та Москвою.

"США та Росія повинні мати більш продуктивні відносини. Ми знайшли сфери для кооперації у Сирії, завдяки чому там було здобуто перемогу на терористичним угрупуванням ІДІЛ, але ми чітко заявили, що наріжним каменем є Україна. Ми маємо досягнути прогресу в Україні", - так підсумувала позицію Тіллерсона речниця Державного департаменту США Гедер Науерт.

Тіллерсон також заперечив чутки про те, що його позиція на чолі зовнішньополітичного відомства США знаходиться під загрозою.

При цьому Рекс Тіллерсон відзначив, що президент ніколи не говорив йому про те, що його посаді щось загрожує.

"Він ... нетиповий президент. Думаю, що це усім зрозуміло. Саме тому його і обрав народ Америки", - заявив Тіллерсон в інтерв'ю Сі-Ен-Ен.

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