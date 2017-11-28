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Наживо українською: Промова держсекретаря США Тіллерсона "Відносини США та Європи"

  • Голос Америки

Трансляція промови держсекретаря США Тіллерсона "Відносини США та Європи" з перекладом українською:

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