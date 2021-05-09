Стрілянина на Таймз-Сквер: поранено дві жінки і 4-річна дівчинка

Троє людей отримали поранення внаслідок стрілянини та Таймз Сквер у Нью-Йорку в суботу ввечері. 43-річна жителька Нью-Джерзі, 23-річна туристка з Род-Айленду, а також 4-річна дівчинка із Брукліна, що була там із родиною, були поранені в ноги.

Місцева поліція повідомила, що всі вони були "невинними перехожими", що просто опинились на місці подій. Усіх їх доправили до лікарні й надали допомогу.

Свідки кажуть, що стрілянину вчинили від двох до чотирьох чоловіків, що сперечались, після чого один з них витягнув пістолет. Тепер правоохоронці розшукують темношкірого підозрюваного.

Як повідомляє CNN, із минулого року у Нью-Йорку продовжує зростати кількість випадків збройного насильства. За даними поліції, із початку року до травня у місті сталось на 83% більше випадків стрілянини, ніж за аналогічний період минулого року.

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