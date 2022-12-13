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Країнам ЄС слід посилити військову допомогу Україні - міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстрем. Інтерв’ю

Країнам ЄС слід посилити військову допомогу Україні - міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстрем. Інтерв’ю
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Країнам ЄС слід посилити військову допомогу Україні - міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстрем. Інтерв’ю

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Представники уряду Швеції вважають, що країнам ЄС слід посилити військову допомогу Україні, аби підтримка відповідала тій, що надають США. Про це в інтерв’ю Тетяні Ворожко заявив міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстрем, під час Аспенського безпекового форуму у Вашингтоні.

Сама ж Швеція нещодавно схвалила найбільший у своїй історії пакет військової допомоги для України, куди, серед іншого, входять сучасні системи протиповітряної оборони.

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