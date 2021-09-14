Представник Держдепу зустрівся з дипломатами Південної Кореї, Японії з приводу КНДР

Спеціальний представник США щодо КНДР Сунг Кім взяв участь у тристоронній зустрічі з представниками дипломатичних відомств Республіки Корея та Японії, яка відбулась у Токіо. Сторони обговорили співпрацю щодо Північної Кореї. Про це повідомляє Державний департамент США.

Як відзначається, у ході зустрічі було підтверджено важливість активних відносин між сторонами заради повної денуклеаризації Корейського півострова.

Представник США також наголосив на готовності Вашингтона до контактів з КНДР та негайного вирішення проблеми викрадень [КНДР громадян сусідніх країн].

Як раніше повідомляв "Голос Америки", Північна Корея вперше за приблизно півроку здійснила нове ракетне випробування, заявивши, що запустила крилату ракету далекого радіусу дії.

Північнокорейські засоби масової інформації 13 вересня повідомили, що запущені 11 і 12 вересня «нові крилаті ракети далекого радіусу дії» успішно досягли цілей, пролетівши 1500 кілометрів у межах території країни.

Така відстань означає можливість досягнення північної частини Японії.

Дивіться також: 20 років по тому: як пожежник із Нью-Йорка став жертвою теракту 9/11