Перенесення Олімпіади у Токіо коштує майже 2 мільярди доларів

Перенесення через пандемію Олімпійських ігор у Токіо обійшлось організаторами у 1,9 мільярда доларів. Це включає оплату персоналу, введення нової системи відшкодування вартості квитків, але не включає заходи із боротьби проти коронавірусу, повідомляє Reuters.

Як відшкодовувати цю суму організаційний комітет вирішуватиме у грудні разом із владою Японії.

До того проведення змагань в японській столиці оцінювали у 13 мільярдів доларів. Вони повинні були відбутись у липні-серпні 2020, але їх перенесли на рік.

У середині листопада до Токіо з візитом прибув голова Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах. Він відвідав олімпійські об'єкти та зустрівся із японськими посадовцями.

Як пише AP, за словами Баха, чимало планів організаторів залежить від доступності вакцини від коронавірусу наступного року та наявності швидких тестів. Також він підкреслив, що потрібні й інші заходи, зокрема, маски, соціальна дистанція та карантинні умови в олімпійському селі. Але також, за його словами, молодим атлетам не потрібна буде обов'язкова вакцинація, адже у пріоритеті на її отримання - медпрацівники та уразливі прошарки суспільства.

Також Бах сказав, що МОК може покрити частину вартості вакцинації, але не уточнив деталі.

Візит Баха супроводжували протести. Учасники акцій вимагали скасувати проведення коштовної Олімпіади у час пандемії, яка, на їхню думку, найгірше позначиться на незаможному населенні. Як повідомляє The Nation, активісти закликають організаторів витрачати кошти не на спортивні змагання, а на добробут та охорону здоров'я населення країни. Зокрема, участь у протестах взяли люди, яких довелось виселити задля зведення стадіонів.

Днями організатори Олімпіади повідомили, що у період з березня по травень вони планують провести 18 тестових змагань із різних видів спорту. Принаймні 4 з цих змагань відбуватимуться за участі іноземних атлетів, однак за відсутності глядачів з-за кордону - дозволять прийти лише японцям. Японія уже проводила національні та міжнародні спортивні змагання за участі тисяч фанатів, хоча трибуни були заповнені наполовину.

Як пише AP, хоча країна впоралась із пандемією відносно успішно, новину оголосили в той самий день, коли Токіо повідомило про рекордний денний спалах нових випадків - 570 хворих, а в останній час ситуація із COVID-19 у країні почала погіршуватись.

За планом організаторів, на час проведення змагань до країни приїде 11 тисяч олімпійців, 4,4 тисячі паралімпійців, 10 тисяч посадовців, суддів, VIP-гостей, спонсорів та журналістів.

Як пише Council on Foreign Relations, прогнозована та реальна вартість проведення Олімпійських ігор за останні чверть століння значно відрізнялись. Зокрема, найбільше грошей на Олімпіаду витрачали Пекін-2008 - 45 мільярдів доларів (було прогнозовано 20 мільярдів) та Сочі-2014 - понад 51 мільярд доларів (прогнозовано - 10 мільярдів). Для порівняння, змагання в Атланті-96 обійшлись у 3,6 мільярди, Солт-Лейк-Сіті-2002 - 2,5 мільярди, Лондон-2012 - 18 мільярдів, Ріо-де-Жанейро-2016 - 20 мільярдів.

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