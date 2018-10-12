Росія хоче релігійного конфлікту в Україні - експерт про заяву Росії щодо рішення Синоду

Москва має на меті розв'язати релігійний конфлікт в Україні після рішення Синоду про підтримку автокефалії української церкви. Для цього Кремль може використати захоплення церков московського патріархату в Україні українськими радикалами. Про це заявив відомий дослідник зв'язків Росії із крайньоправими рухами на Заході Антон Шеховцов.

Захист російськомовного населення" було використано Кремлем для виправдання анексії Криму та вторгнення на Донбас

Як повідомляє ТАСС, у відповідь на рішення Синоду щодо початку надання автокефалії українській православній церкві, в Російській православній церкві та Кремлі заявили про занепокоєння, а речник Президента Росії Дмитро Пєсков також заявив, що Росія готова "виключно політично-дипломатичними методами" захищати інтереси православних в Україні, якщо Києву не вдасться стримати радикалів, які погрожують захопити храми Російської православної церкви в Україні.

У Кремлі заявили, що необхідність втрутитись виникне лише "у випадку, якщо дійсно українській владі не вдасться втримати ситуацію у правовому полі, якщо це набере якихось потворних проявів, насильницьких".

На фоні коментарів з Росії Київська патріархія, слідом за Вселенським патріархатом, закликала усі сторони "утримуватися від захоплення церков, монастирів та іншого майна, а також від будь-яких інших насильницьких дій та помсти".

Процес об’єднання українського православ’я повинен відбуватися добровільно, мирно та без примусу, кожен член Церкви, як і кожна громада мирян чи ченців матимуть право вільно обрати центр свого церковного підпорядкування

"Процес об’єднання українського православ’я повинен відбуватися добровільно, мирно та без примусу, кожен член Церкви, як і кожна громада мирян чи ченців, матимуть право вільно обрати центр свого церковного підпорядкування – належати до Української чи до Російської церкви", - йдеться у заяві Української православної церкви Київського патріархату.

Загроза провокацій на тлі просування України до автокефалії турбує і українських правоохоронців, і міжнародних коментаторів.

На початку жовтня Служба безпеки України заявила, як повідомляє УП, що Росія може готувати провокації з захопленням культових споруд в Україні та акції протесту.

Москва має дві негайні цілі щодо України: По-перше, загострити конфлікт між Україною та Угорщиною.... По-друге, розпочати релігійний конфлікт

Українські правоохоронці не єдині, хто вважає, що Москва може піти на провокації із захопленням церков.

За словами відомого дослідника зв'язків крайньоправих у Європі з Кремлем Антона Шеховцова, Росія може використати захоплення радикалами церков Московського патріархату для початку релігійного конфлікту в Україні.

"Москва має дві негайні цілі щодо України: по-перше, загострити конфлікт між Україною та Угорщиною. Для цього може бути використана наступна тактика: фізичні напади на громадян України з угорським громадянством (на радість Москві, український сайт, пов'язаний із урядом, оприлюднив персональні дані цих громадян). По-друге, розпочати релігійний конфлікт в Україні. Для цього може бути використана наступна тактика: захоплення церков московського патріархату українськими крайньоправими групами", - твітує у п'ятницю Антон Шеховцов.

"Це погрози країні-сусіду", - відзначив, коментуючи заяву з Москви, Марсель Ван Герпен, експерт-міжнародник.

Коментарі з Кремля нагадують нагадують виправдання, раніше наведені Московою для анексії Криму, звернув увагу журналіст "Радіо Свобода" в Україні Крістофер Міллер.

"Захист російськомовного населення" було використано Кремлем для виправдання анексії Криму та вторгнення на Донбас", - твітує медійник.

Низка західних оглядачів назвали рішення Синоду історичною подією для України та серйозним ударом по претензіях Росії на особливу місію як прапороносця православ'я.

... схоже що сама Росія лишилась ізольованою, бо відмежувалась від Константинополя

"Росія переграна за усіма параметрами. Замість ізоляції України за рахунок її відокремлення від Вселенського патріархату, схоже, що сама Росія залишилась ізольованою, бо відмежувалась від Константинополя. Це величезна перемога для України та провісник миру", - пише відомий оглядач-міжнародник Джеймс Міллер.

Напередодні ЗМІ повідомили про рішення Вселенського патріархату, який приступив до надання автокефалії Православній церкві України. У документі йдеться про те, що Вселенський патріархат підтримує надання автокефалії українській церкві. Наступним кроком до отримання Україною томосу має стати Собор українських православних церков та обрання глави Помісної церкви, який і отримає томос.

Президент України Петро Порошенко, коментуючи подію, відзначив, що автокефалія для України - це "падіння Третього Риму як найдавнішої концептуальної заявки Москви на світове панування ".

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