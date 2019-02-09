Провідний університет США призупинив спільні дослідження з китайською компанією Huawei

У серпні Трамп підписав закон, який забороняє фінансування з бюджету США організацій, які використовують мережеве та телекомунікаційне обладнання виробництва китайських компаній Hauwei, або ZTE

Один із провідних дослідницьких університетів США "Каліфорнійський університет, Берклі" (University of California, Berkeley) припинив нові дослідницькі проекти з китайським технологічним гігантом Huawei Technologies.

Рішення набрало сили 30-го січня, після того, як Державний департамент США звинуватив компанію у кримінальних порушеннях, а саме - крадіжці торговельних таємниць, перешкоджанні правосуддю, порушенні санкцій та шахрайстві з використанням електронних засобів комунікації.

В університеті заявили, що будуть слідувати угодам з Huawei, які стосуються фінансування вже активних проектів.

"Каліфорнійський університет, Берклі" та інші провідні університети США також позбавляються устаткування компанії Huawei та інших китайських виробників, щоб не допустити втрати державного фінансування у відповідності до нового закону про нацбезпеку США.

Адміністрація Трамп стверджує, що китайські технологічні компанії виробляють устаткування, яке дозволяє уряду Китаю шпигувати за іншими країнами, включно із західними дослідниками, які працюють над інноваційними технологіями.

Представник університету заявив, що там позбавились від систем для відео конференцій виробництва Huawei. До аналогічних заходів вдались в "Каліфорнійському університеті, Ірвайн". Інші університети, як наприклад Університет Вісконсина, переглядають свої угоди з постачальниками електронної техніки.

У серпні президент США підписав закон, який забороняє фінансування з бюджету США організацій, які використовують мережеве та телекомунікаційне обладнання виробництва китайських компаній Hauwei, або ZTE. Університети, які до серпня 2020-го року не виконають умови закону, можуть втратити державне фінансування.