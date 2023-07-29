Продовжують підтримувати Україну і зірки американського шоу-бізнесу. З успішними та відомими прихильниками України у Нью-Йорку спілкувалися Ірина Соломко та Павло Терехов.
Як американські бізнесмени українського походження та зірки Голлівуду підтримують Україну. Відео
Американські бізнесмени українського походження з перших днів повномасштабної війни взялися фінансово допомагати Україні, переказуючи мільйони доларів. Хтось – армії, інші - переселенцям. Низка підприємців для ефективнішої та швидшої допомоги навіть заснували власні благодійні фонди.