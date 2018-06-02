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Економіка

Ділові кола в США занепокоєні через торговельну політику Трампа

Торгова палата США занепокоєна, що торговельна війна Трампа може створити ризики для 2,6 млн американських робочих місць. Про це заявив Том Донаг’ю, президент ділової асоціації, у зверненні до правління організації, повідомляє CNN.

Робочі місця можуть постраждати через запровадження митних тарифів та можливого виходу з Північноамериканської асоціації вільної торгівлі (NAFTA) – торговельної угоди США з Канадою та Мексикою, говорить Донаг’ю, посилаючись на зовнішні дослідження. Вихід з NAFTA призведе до знищення 1,8 млн робочих місць в США за перший рік, попереджає він.

Запровадження митних тарифів проти Китаю коштуватиме 134 000 робочих місць у США, запровадження митних тарифів на сталь та алюміній може призвести до втрати 470 000 робочих місць, а тарифи на автомобілі та автозапчастини – до 157 000 робочих місць, повідомляє Донаг’ю.

Адміністрація Трампа натомість вважає, що тарифи посилять американські галузі та виправлять несправедливу практику торгівлі з іншими країнами.

Міністр торгівлі Вілбур Росс заявив CNBC, що заходи у відповідь вплинуть на менш ніж 1% економіки США та що тарифи створять американські робочі місця.

«Коли ви думаєте про загальну економіку, це не просто тривіальне зростання цін на продукти, це також збільшення зайнятості та сили економіки в цілому», – сказав він.

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Канада запроваджує тарифи на низку американських товарів загальною сумою понад 16 мільярдів доларів. Відео
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Канада запроваджує тарифи на низку американських товарів загальною сумою понад 16 мільярдів доларів. Відео

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