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Руйнівні смертоносні торнадо можуть стати "новою нормою" з огляду на зміни клімату - високопосадовиця США

  • Голос Америки

Потужні шторми, як нещодавні нищівні й смертоносні торнадо, що прокотились центральними американськими штатами, можуть стати "новою нормою" з огляду на глобальне потепління й зміни клімату. Про це в ефірі CNN заявила Діенн Крісвелл, керівниця Федеральної агенції з надзвичайних ситуацій (FEMA) Міністерства внутрішньої безпеки США. Тож, за її словами, американці мають готуватись до нових ударів негоди.

Крісвелл сказала, що сила, тривалість і розмах штормів у цей час у році, після закінчення сезону торнадо (травень-липень) й сезону штормів в Атлантиці (червень-листопад), - безпрецедентні.

Як "Голос Америки" повідомляв раніше, внаслідок понад півсотні торнадо минулими вихідними загинули щонайменше сто людей, і влада каже, що кількість загиблих може збільшитись, адже пошуково-рятувальні роботи тривають.

Найбільше постраждав штат Кентуккі. Там зруйновані сотні житлових будинків та підприємств, пожежні та поліцейські відділки. Губернатор Кентуккі Енді Бешир назвав ці торнадо “найбільш руйнівними в історії штату”.

У цьому штаті загинули принаймні 64 людини, а губернатор заявив, що кількість жертв "безсумнівно" буде більшою. Знеструмлено значну частину Кентукі й Теннессі.

Медіа повідомляють, що невелике містечко Доусон Спрінгс зруйноване на 75%. А в місті Мейфілд під час торнадо на фабриці, що виробляє свічки, працювало 110 людей, повідомляє Fox News. Приміщення фабрики було цілковито зруйноване, десятки людей і досі шукають.

Стихія зачепила також штати Арканзас, Теннессі, Міссурі, Міссісіпі, Індіану, Огайо та Іллінойс. Синоптики кажуть, що причиною виникнення торнадо стали нічні грози, а також висока для цього сезону температура та вологість.

Експерти кажуть, що швидкість вітру сягала 320 кілометрів на годину, а за деякими підрахунками - близько 400. Рекордна зафіксована швидкість вітру у воронці торнадо у 1925 році сягнула 355 кілометрів на годину.

"Надзвичайний стан" оголошено у постраждалому від торнадо штаті Кентуккі. Відео
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"Надзвичайний стан" оголошено у постраждалому від торнадо штаті Кентуккі. Відео

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Для людей, що втратили домівки, Американський Червоний Хрест розгорнув пункти допомоги. На допомогу потерпілим також відправлено сотні військовослужбовців Національної гвардії. Президент США Джо Байден розпорядився направити федеральні ресурси в постраждалі райони, заявив Білий дім.​

У матеріалі використано джерела: CNN, USA Today, Fox News, стаття англомовної редакції "Голосу Америки"

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