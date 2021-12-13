Руйнівні смертоносні торнадо можуть стати "новою нормою" з огляду на зміни клімату - високопосадовиця США

Потужні шторми, як нещодавні нищівні й смертоносні торнадо, що прокотились центральними американськими штатами, можуть стати "новою нормою" з огляду на глобальне потепління й зміни клімату. Про це в ефірі CNN заявила Діенн Крісвелл, керівниця Федеральної агенції з надзвичайних ситуацій (FEMA) Міністерства внутрішньої безпеки США. Тож, за її словами, американці мають готуватись до нових ударів негоди.

Крісвелл сказала, що сила, тривалість і розмах штормів у цей час у році, після закінчення сезону торнадо (травень-липень) й сезону штормів в Атлантиці (червень-листопад), - безпрецедентні.

Як "Голос Америки" повідомляв раніше, внаслідок понад півсотні торнадо минулими вихідними загинули щонайменше сто людей, і влада каже, що кількість загиблих може збільшитись, адже пошуково-рятувальні роботи тривають.

Найбільше постраждав штат Кентуккі. Там зруйновані сотні житлових будинків та підприємств, пожежні та поліцейські відділки. Губернатор Кентуккі Енді Бешир назвав ці торнадо “найбільш руйнівними в історії штату”.

У цьому штаті загинули принаймні 64 людини, а губернатор заявив, що кількість жертв "безсумнівно" буде більшою. Знеструмлено значну частину Кентукі й Теннессі.

Медіа повідомляють, що невелике містечко Доусон Спрінгс зруйноване на 75%. А в місті Мейфілд під час торнадо на фабриці, що виробляє свічки, працювало 110 людей, повідомляє Fox News. Приміщення фабрики було цілковито зруйноване, десятки людей і досі шукають.

Стихія зачепила також штати Арканзас, Теннессі, Міссурі, Міссісіпі, Індіану, Огайо та Іллінойс. Синоптики кажуть, що причиною виникнення торнадо стали нічні грози, а також висока для цього сезону температура та вологість.

Експерти кажуть, що швидкість вітру сягала 320 кілометрів на годину, а за деякими підрахунками - близько 400. Рекордна зафіксована швидкість вітру у воронці торнадо у 1925 році сягнула 355 кілометрів на годину.

Для людей, що втратили домівки, Американський Червоний Хрест розгорнув пункти допомоги. На допомогу потерпілим також відправлено сотні військовослужбовців Національної гвардії. Президент США Джо Байден розпорядився направити федеральні ресурси в постраждалі райони, заявив Білий дім.​

У матеріалі використано джерела: CNN, USA Today, Fox News, стаття англомовної редакції "Голосу Америки"

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